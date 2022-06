Éliminatoires de la CAN 2023 : débuts réussis pour la Tunisie et le Burkina Faso

Classement du groupe J après la 1re journée :



1- TUNISIE 3 pts (+4)

2- Libye 3 pts (+1)

3- Botswana 0 pt (-1)

4- Guinée Équatoriale (-4)#TUNGNQ #QCAN2023 #Tunisie pic.twitter.com/3evzKNBAoe — Tunisie Football (@tunisiefootball) June 2, 2022

Chargement du lecteur...

Les résultats

Le programme du jour

Ce sont les équipes duqui ont donné, mercredi 1juin, le coup d’envoi des rencontres officielles de la phase de qualification pour la CAN 2023. L’Angola a disposé de la République centrafricaine (2-1) tandis que le Ghana, un gros morceau du continent, n’a fait qu’une bouchée de Madagascar (3-0).Dans le, la Libye a fait le job en dominant le Botswana sur la plus petite des marges (1-0). Les deux autres formations de la poule se sont affrontées le lendemain. Les Tunisiens ont écrasé la Guinée équatoriale (4-0), surprenante quart de finaliste de la dernière édition et éliminée par le Sénégal.Les Lions de la Téranga, tenants du titre, font leur entrée en lice, samedi 4 juin, face au Bénin. Ils auront l’occasion de s’emparer seuls la tête de lapuisque Mozambiquais et Rwandais se sont neutralisés jeudi 2 juin (1-1).Demi-finalistes en février dernier, les Burkinabè sont partis sur de bons rails dans leface au Cap Vert (2-0), vendredi 3 juin. Tout l’inverse du Togo, théoriquement supérieur à son adversaire de la soirée, l’Eswatini, qui s’est fait rejoindre dans les derniers instants de la partie (2-2).La Côte d’Ivoire, hôte de la prochaine compétition, s’est elle imposée devant la Zambie (3-1) pour la première sur le banc de Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux notamment.Les Ivoiriens co-occupent la tête du groupe H puisque dans le même temps, les Comores ont pris le meilleur sur le Lesotho (2-0).Angola 2-1 RCAGhana 3-0 MadagascarLibye 1-0 BotswanaTunisie 4-0 Guinée équatorialeMozambique 1-1 RwandaSénégal – Bénin (4 juin)Togo 2-2 EswatiniBurkina Faso 2-0 Cap VertComores 2-0 LesothoCôte d’Ivoire 3-1 ZambieNamibie-BurundiNiger – TanzanieAlgérie - OugandaGambie – Soudan du SudMali – CongoMauritanie – SoudanSénégal-Bénin