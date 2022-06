Éliminatoires de la CAN 2023 : tous les résultats de la 1ère journée

Les grandes formations du continent ont toutes tenu leur rang à l'occasion de la première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN 2023).



Le Ghana le 1er juin, le Côte d'Ivoire deux jours plus tard, le Sénégal, l'Algérie et le Mali samedi 4 juin, l'Egypte le lendemain, ont chacun ramené les trois importants premiers points pour lancer leur campagne.

Il reste encore au Nigeria, au Maroc et au Cameroun, respectivement dans les groupes A,K et C à leur emboîter le pas (le 9 juin prochain).



(Re)lire : Éliminatoires de la CAN 2023 : Sadio Mané régale, l'Algérie se rassure

Le Nigeria joue son premier match contre le Sierra-Leone le 9 juin.

Dans une poule de trois équipes après l'exclusion du Kenya de la compétition, le Cameroun, hôte de la dernière édition, n'a pas joué lors de la 1ere journée. Pour la 2e journée, les Lions indomptables iront défier le Burundi le 8 juin.



Le Maroc, également dans un groupe de trois suite à l'éviction du Zimbabwe, accueillera pour sa part l'Afrique du Sud le 9 juin.



Les résultats de la 1ère journée

- 1er juin

Angola 2-1 RCA [Groupe E]

Ghana 3-0 Madagascar [Groupe E]

Libye 1-0 Botswana [Groupe J]

- 2 juin

Tunisie 4-0 Guinée équatoriale [Groupe J]

Mozambique 1-1 Rwanda [Groupe L]

- 3 juin

Togo 2-2 Eswatini [Groupe B]

Burkina Faso 2-0 Cap Vert [Groupe B]

Comores 2-0 Lesotho [Groupe H]

Côte d’Ivoire 3-1 Zambie [Groupe H]

- 4 juin

Namibie 1-1 Burundi [Groupe C]

Cameroun-Kenya (annulé) [Groupe C]

Algérie 2-0 Ouganda [Groupe F]

Niger 1-1 Tanzanie [Groupe F]

Mali 4-0 Congo [Groupe G]

Gambie 1-0 Soudan du Sud [Groupe G]

Mauritanie 3-0 Soudan [Groupe I]

RDC 0-1 Gabon [Groupe I]

Sénégal 3-1 Bénin [Groupe L]

- 5 juin

Malawi 2-1 Ethiopie [Groupe D]

Egypte 1-0 Guinée [Groupe D]

- 9 juin

Guinée-Bissau - Sao Tomé-et-Principe [Groupe A]

Nigeria - Sierra-Leone [Groupe A]

Maroc-Afrique du Sud [Groupe K]

Zimbabwe-Liberia (annulé) [Groupe K]

(Re)lire : Éliminatoires de la CAN 2023 : demandez le programme de la première journée !