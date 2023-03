Éliminatoires de la CAN 2023 : tous les résultats de la 3ème journée

Voir aussi : ​Éliminatoires de la CAN 2023 : tous les résultats de la 1ère journée

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la prochaine Coupe d'Afrique, qui se déroulera en Côte d'Ivoire et a été décalée à janvier 2024.

Le Maroc déjà qualifié sans jouer

Le Maroc, demi-finaliste du dernier Mondial au Qatar, devient la première nation africaine à se qualifier pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, et ce, sans même avoir joué de match lors de cette 3ème journée de qualifications.



En effet, dans le groupe K, le Zimbabwe étant suspendu, il n'y a que trois équipes.



L’Afrique du Sud, qui a perdu contre le Maroc lors du premier match (0-1), a fait match nul face au Liberia ce vendredi 24 mars dans le groupe K (2-2). Les Marocains sont donc assurés mathématiquement de terminer aux deux premières places, synonyme de qualification.



Le Sénégal fait un carton face au Mozambique



Champion d'Afrique en titre, le Sénégal s'est facilement imposé 5-1 face au Mozambique lors de cette troisième journée des qualifications à la CAN 2024.



Youssef Sabaly a ouvert le score pour les Lions de la Teranga, dès la 9e minute.



Ont suivi Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Boulaye Dia à deux reprises, scellant ainsi la victoire sénégalaise.

Victoire surprise de la Guinée-Bissau face au Nigeria

La Guinée-Bissau a créé la surprise en allant s'imposer au Nigeria 1-0 vendredi à Abuja dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations.

La victoire, acquise sur un but de Mama Baldé, qui évolue dans le club français de Troyes, est l'une des plus grosses sensations dans l'histoire des éliminatoires de la compétition continentale.

Au classement, la Guinée-Bissau s'empare des commandes du Groupe A avec un point d'avance sur le Nigeria.

Les Super Eagles alignaient pourtant au coup d'envoi l'attaquant de Naples Victor Osimhen, l'un des grands artisans de la saison hors norme du club italien en Serie A.

Mais après une entame de match brillante mais stérile, le Nigeria s'est fait surprendre à la demi-heure de jeu par Baldé. Les Wild Dogs ont failli doubler la mise dans la foulée, Euciodalcio 'Dalcio' Gomes trouvant le petit filet dans une défense nigériane en détresse.

La Tunisie assure la victoire face à son voisin Lybien

La Tunisie n'avait qu'un point d'avance sur son adversaire libyen avant ce match. Pour rester en tête du groupe J, ils se devaient de gagner ce match. Une formalité pour les Aigles de Carthage, habitués des phases finales de la CAN.



C'est Youssef Msakni qui ouvre le score pour la Tunisie à la 13e minute. Puis, Ali Maaloul marque un deuxième but, sur pénalty à la 20e minute. En fin de partie, les Aigles ont épuisé les espoirs de la Libye avec un dernier but de Haythem Jouini à la 86e minute.



La Tunisie n'a encaissé aucun but depuis le début de cette campagne des éliminatoires.

Résultats de la 3ème journée :

Mercredi 22 mars :

Jeudi 23 mars :

Vendredi 24 mars :

Récapitulatif des 12 groupes :



Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe​.



Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini.



Groupe C : Cameroun, Namibie, Burundi (exclusion du Kenya).



Groupe D : Egypte, Guinée, Malawi, Ethiopie.



Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.



Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.



Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.



Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.



Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.



Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.



Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Liberia (exclusion du Zimbabwe).



Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.

