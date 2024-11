Éliminatoires de la CAN 2025: la Guinée et la Tanzanie pour une place qualificative, l'Éthiopie éliminée

La RDC s'est inclinée contre la Guinée (1-0) , une première dans ces éliminatoires. Les Léopards sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN au Maroc. La victoire était obligatoire pour la Guinée, après la victoire de la Tanzanie un peu plus tôt dans la journée de samedi.

Image du défenseur central de la RDC Chancel Mbemba lors d'une seance de tirs au but lors de la CAN 2024 pour le match de la troisième place contre l'Afrique du Sud.

La Guinée avait absolument besoin de l'emporter pour se retrouver en position de force avant la dernière journée des éliminatoires. Ils l'ont emporté grâce à un but de Serhou Guirassy dans les arrêts de jeu.

La sélection guinéenne reprend la deuxième place du groupe H, synonyme de qualification pour la CAN 2025, à la Tanzanie. La Tanzanie affrontait à Kinshasa l'Ethiopie.

L'Éthiopie ne sera pas à la CAN

Les Taifa Stars (les joueurs tanzaniens) se sont imposés 2 à 0 pour enterrer définitivement les espoirs des Walyda, la sélection éthiopienne.

Tout se jouera lors de la dernière journée. Les Tanzaniens ont besoin d'une victoire pour se qualifier lors de la sixième et dernière journée. La Guinée, elle, peut se contenter d'un match nul. Et le dernier match de ce groupe se jouera entre la Guinée et la Tanzanie le 19 novembre prochain.

Les sélections déjà qualifiées :

Maroc (pays organisateur) Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores.