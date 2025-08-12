Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené "une guerre" au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960. Cette guerre a été marquée par des "violences répressives", dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya. Le chef d'État français a reconnu également la responsabilité de la France dans la mort de quatre leaders indépendantistes camerounais.

Séance d'entraînement des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes du Cameroun, dans la zone de Koutaba (dans l'ouest du pays), en 1960, sous la supervision d'instructeurs français.

C'est un tournant mémoriel entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron vient d'endosser les conclusions d'un rapport d'historiens qui lui avait été remis en janvier et qui a "clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple".

"La guerre s'est poursuivie au-delà de 1960"

Utilisant plusieurs fois le mot jusqu'ici absent du discours officiel français concernant le Cameroun, Emmanuel Macron ajoute que "la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes".

"Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements", ajoute Emmanuel Macron, dans cette lettre à Paul Biya datée du 30 juillet et rendu public ce mardi 12 août, qui acte un tournant mémoriel entre les deux pays.

Le président français avait en effet annoncé en juillet 2022 au Cameroun le lancement de travaux d'une commission mixte franco-camerounaise visant à faire la lumière sur la lutte de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971.

Une guerre entre 1945 et 1971

En 1945 au lendemain la Seconde Guerre mondiale, la France, puissance coloniale au Cameroun, entend mettre fin à la montée du mouvement indépendantiste. À partir de 1955, sous la houlette du Haut Commissaire Roland Pré la répression s'intensifie. L'UPC (Union des populations du Cameroun) parti indépendantiste est interdit. Ses leaders entrent dans la clandestinité et prennent les armes contre le colonisateur.



Les membres du bureau politique de l'Union des populations du Cameroun (UPC, premier parti politique à revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun), en marge d'une conférence le 6 mars 1955. Au premier plan, de gauche à droite : Jacques Ngom (secrétaire général de L'Union des syndicats confédérés du Cameroun), Abel Kingué (vice-président de l'UPC), Ruben Um Nyobè (secrétaire général de l'UPC), Félix Moumié (président de l'UPC) et Ernest Ouandié (vice-président de l'UPC).

La France met alors en œuvre la "doctrine de guerre contre-révolutionnaire" expérimentée en Indochine et en Algérie, appliquant les mêmes méthodes: "recours à la torture, ratissages massifs, arrestations préventives, rafles, déplacements de populations...", souligne ainsi le rapport de la commission mixte d'historiens français et camerounais.

Le Haut-Commissaire Pierre Mesmer, arrivé en 1957, reproduit les méthodes de l'armée française à la bataille d'Alger en 1956.

L'historien français Thomas Deltombe a filmé des témoins. "Ce qui est frappant, c'est que, quand on leur demandait ce qui leur arrivait quand ils étaient capturés, ils mimaient tous systématiquement les mêmes gestes de torture tels qu'ils étaient enseignés par l'école de la contre-insurrection de l'armée française", expliquait l'historien au Point Afrique.

Camp de regroupement, tortures, ratissages...

Des centaines de milliers de personnes sont déplacées et rassemblées dans des "camps de regroupement", qui perdureront bien après l'indépendance.

Avant l'indépendance du pays en 1960, les autorités françaises répriment dans le sang les "maquis" de l'UPC, le parti nationaliste engagé dans la lutte armée. L'objectif est de laisser la place à un pouvoir pro-français après l’indépendance.

Plusieurs dizaines de milliers de militants pro-UPC, dont le leader indépendantiste Ruben Um Nyobè, ont été massacrés d'abord par l'armée française, puis après l'indépendance par l'armée camerounaise du régime d'Ahmadou Ahidjo.

Responsabilité dans la mort de quatre leaders indépendantistes

Dans sa lettre à Paul Biya, le président français Emmanuel Marcon reconnaît la responsabilité de la mort de quatre leaders indépendantistes.

"Les travaux de la Commission se sont penchés sur certains épisodes spécifiques de cette guerre, d'opérations militaires menées sous commandement français des quatre leaders indépendantistes Isaac Nyobè Pandjock (17 juin 1958), Ruben Um Nyobè (13 septembre 1958), Paul Momo (17 novembre 1960) et Jérémie Ndéléné (24 novembre 1960). Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements", écrit le président français à Paul Biya, le président camerounais.

Emmanuel Marcon reste plus prudent sur les circonstances de la mort de Félix-Roland Moumié, chef indépendantiste, assassiné à Genève le 3 novembre 1960, soulignant le "non lieu rendu par la justice suisse en 1980".



Le dernier grand leader indépendantiste Ernest Ouandié meurt dans une fusillade le 15 janvier 1971. C'est la fin de la guerre du Cameroun.



