En Afrique, 24 heures dans la vie de six étudiants remplis d'espoirs

L'AFP a passé 24 heures avec six étudiants africains de la génération Z à travers le continent, engagés politiquement tout en poursuivant leurs études supérieures, et animés par la volonté de transformer leurs pays. En combinaison avec des photos prises le 22 janvier 2025, l'AFP a suivi pendant 24 heures six étudiants africains de la génération Z - Marie Elodie Yeo Guefala à Abidjan, Ivan Fosso à Nkongsamba, Geoffrey Mboya à Nairobi, Covenant Odedele à Ibadan, Sokhna Ndeye Merry Sall à Dakar et Palesa Molefe à Johannesburg - qui, loin des stéréotypes d'une génération centrée sur elle-même, conjuguent leurs études en urbanisme, environnement, médecine ou biologie avec un fort engagement politique et un optimisme réaliste pour transformer leurs pays.