En Afrique, les premiers rapatriements de citoyens ayant fui l'Ukraine s'organisent

Un premier groupe d'étudiants ghanéens évacués d'Ukraine a été rapatrié mardi au Ghana, à l'heure où les pays africains intensifient leurs efforts pour aider leurs ressortissants à fuir l'invasion russe.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a lui déclaré qu'il commencerait à évacuer dès mercredi plus de 1.500 de ses ressortissants ayant trouvé refuge en Pologne, en Hongrie et en Roumanie.

En tout, plus de 660.000 personnes fuyant l'Ukraine ont afflué vers les pays voisins, des chiffres qui augmentent de façon "exponentielle", a indiqué mardi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

"A ce rythme, la situation semble devoir devenir la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe", a déclaré une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d'un point de presse à Genève.

Mardi, 17 étudiants ghanéens sont arrivés l'air soulagé à Accra, capitale du Ghana, et ont dit vouloir retrouver leurs familles au terme d'un voyage éprouvant.

Un total de 527 ressortissants ghanéens ont franchi les frontières ukrainiennes pour rejoindre plusieurs pays européens et seront bientôt rapatriés s'ils le souhaitent, a déclaré la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey.

"J'avais peur pour ma vie donc j'ai décidé de partir. Certaines villes étaient bombardées près de chez moi et j'ai parlé avec mes parents qui m'ont demandé de partir", a expliqué à l'AFP Priscilla Adjai, à son arrivée à Accra.

"Cela n'a pas été facile mais Dieu merci, nous avons réussi à partir et nous sommes enfin arrivés au Ghana."

- 16.000 étudiants africains -

Une autre étudiante ghanéenne, Esther Edze, a affirmé que le groupe avait été aidé par l’Eglise de la Pentecôte, basée à Accra et présente dans une centaine de pays, et rejoint par des diplomates ghanéens de l'autre côté de la frontière.

"C'est une expérience que je ne souhaite à personne", a-t-elle dit.

Le gouvernement ghanéen a déclaré qu'il aiderait les étudiants à retrouver leurs familles ainsi qu'à se réinsérer dans leur pays.

Avant l'offensive, l'Ukraine accueillait 16.000 étudiants africains, selon l'ambassadrice d'Ukraine à Pretoria, Liubov Abravitova, qui tente de faciliter le rapatriement de certains d'entre-eux.

Selon elle, beaucoup de pays africains n'ont pas d'ambassade à Kiev, mais plutôt à Moscou ou d'autres capitales, ce qui ne simplifie pas la situation.

Les Nigérians constituent l'un des plus importants contingents d'étudiants africains. Le pays le plus peuplé d'Afrique compte 8.000 ressortissants en Ukraine, dont 5.600 étudiants, a indiqué mardi son ministre des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama.

Selon lui, le gouvernement se prépare à évacuer dès mercredi plus de 1.500 de ses ressortissants ayant trouvé refuge en Pologne, en Hongrie et en Roumanie.

Le ministre a également indiqué s'être entretenu avec les autorités ukrainiennes et polonaises pour s'assurer que les Nigérians ne se verraient pas refuser le droit de traverser la frontière.

- "Pas bougé d'un pouce" -

L'Union africaine (UA) a fait part lundi de son inquiétude après les accusations croissantes de comportements racistes à l'encontre de ressortissants africains aux frontières ukrainiennes, dont certains semblent empêchés de s'y rendre ou de les franchir.

Appliquer un "traitement différent inacceptable" aux Africains serait "choquant et raciste" et "violerait le droit international, a-t-elle souligné.

L'ambassadrice de Pologne au Nigeria a rejeté ces accusations, affirmant que "tout le monde reçoit un traitement égal" à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.

Mais certains étrangers, dont des Africains, affirment avoir encore du mal à rejoindre les pays voisins de l'Ukraine.

Plusieurs étudiants africains ont raconté avoir été mis de côté pour permettre aux Ukrainiens de passer la frontière en premier.

"C'est bloqué, personne ne nous dit rien. Ils appellent 20 personnes pour les laisser passer, mais nous sommes toujours là, nous ne bougeons pas d'un pouce", s'est lamenté Richard Adjei Kusi, étudiant ghanéen interrogé par l'AFP à la frontière polonaise.

"Si vous regardez la file d'attente, nos amis, certains d'entre eux sont là depuis plus de quatre jours maintenant", a ajouté le jeune homme, bloqué lui depuis deux jours.

De nombreux pays africains, de l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo (RDC), tentent d'aider leurs ressortissants ayant quitté l'Ukraine.

Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’étranger, Moïse Sarr, a indiqué mardi matin à Dakar que plus de 20 ressortissants sénégalais avaient afflué vers la Pologne et qu'ils étaient pris en charge par l'ambassade à Varsovie.

M. Sarr a également affirmé qu’une douzaine d’ambassades africaines ont "mutualisé leurs moyens et leurs efforts" pour améliorer l’accompagnement des ressortissants africains se trouvant en Ukraine.