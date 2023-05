En Afrique, l'Ukraine lance sa contre-offensive diplomatique

Dans sa guerre qui l’oppose à la Russie, la contre-offensive ukrainienne ne se joue pas seulement avec les armes. Sur le terrain diplomatique, l’Ukraine déploie, depuis l’invasion russe déclenchée le 24 février 2022, des efforts inédits pour contrebalancer l’avantage de son ennemi sur le continent africain. Moscou y a tissé des relations de longue date et y dispose d’un capital de sympathie indéniablement supérieur à celui de Kiev.

Une tendance corroborée par les votes lors des deux dernières résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies appelant la Russie à retirer ses forces d’Ukraine. En mars 2022, 28 des 54 États africains prennent ainsi le parti ukrainien, quinze s'abstiennent, et huit ne prennent pas part au vote. Seule l’Érythrée affiche sa désapprobation. Un an plus tard, en février 2023, 22 nations africaines optent pour l’abstention ou le non-vote, à l’instar du Sénégal ou de l’Afrique du Sud qui s’abstiennent. Cette fois-ci, l’Érythrée et le Mali, où opère la milice privée russe Wagner, votent contre.

Or, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ambitionne de renverser la vapeur. Le premier appel du pied remonte à juin 2022. Le dirigeant adresse, à huis clos, une première allocution vidéo aux membres de l’Union africaine (UA). Il leur expose alors sa vision de la guerre et pointe la responsabilité russe dans la crise alimentaire qui menace sur le continent africain. Depuis lors, la politique étrangère ukrainienne redouble d’activisme pour convaincre les responsables africains.

La diplomatie du grain

À commencer par la diplomatie du grain. Quatrième exportateur mondial de blé avant le 24 février 2022, l’Ukraine contribue significativement à la sécurité alimentaire de certains pays en voie de développement, notamment en Afrique. Le 26 novembre 2022, à l’occasion des 90 ans de l’Holodomor, la famine orchestrée par Staline en Ukraine, Volodymyr Zelensky, annonce le lancement de l’initiative « Grain from Ukraine » (« Céréales d’Ukraine »). « L'Ukraine remplira ses obligations concernant l'exportation de céréales et d'autres produits agricoles sur le marché mondial, commente alors le chef de l’État. L'Ukraine se bat pour notre vie et se bat pour la vie des autres nations afin qu'elles soient libérées de la famine. »

Le plan consiste à exporter, à titre gracieux, des céréales à destination des pays africains dans le besoin, notamment dans la Corne de l’Afrique. À cet égard, 110.000 tonnes de grains auraient été expédiées en Somalie et en Éthiopie, 25.000 autres tonnes au Kenya. En outre, dans une déclaration consécutive au lancement de l’opération, le président français, Emmanuel Macron, évoque « l'acheminement par le Programme alimentaire mondial de 25 000 tonnes de blé offert par l'Ukraine à destination de la Somalie. » Au total, près de 60 navires ukrainiens doivent acheminer des céréales vers le Soudan, le Yémen et la Somalie d'ici l'été 2023.

Tournées africaines

De leur côté, les membres du gouvernement ukrainien enchaînent les déplacements en Afrique et les entretiens avec les dirigeants du continent. À nos confrères de RFI, en février dernier, l’ambassadeur d'Ukraine auprès du Sénégal et de quatre autres pays d'Afrique de l'Ouest (dont la Guinée), Yuri Pyvovarov, dénombre 24 conversations téléphoniques entre Zelensky et les dirigeants des pays africains en 2022 contre trois deux ans plus tôt.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, y effectue deux tournées en moins d’un an. La première, prévue pour dix jours en octobre 2022, est écourtée en raisons de bombardements russes sur l’Ukraine. Avant un retour précipité à Kiev, le chef de la diplomatie ukrainienne fait escale au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Ghana.

La seconde, entamée le 22 mai 2023, débute par une rencontre avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Ensemble, les deux hommes abordent « la formule de paix, les nouvelles opportunités économiques, le commerce et la libéralisation des visas. »

Puis, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, le reçoit à Addis-Abeba. Ils conviennent ainsi « d’établir une commission commerciale bilatérale. » En Éthiopie, il s’entretient, par ailleurs, avec le président en exercice de l’Union africaine, le Comorien Azzali Assoumani, et avec le président de la Commission de l’organisation continentale, Moussa Faki Mahamat.

Signe d’une « d'une nouvelle ère de relations entre l'Ukraine et l'Afrique », le chef de la diplomatie ukrainienne publie un discours à l’occasion des 60 ans de l’UA, jeudi 25 mai, dans lequel il souligne les « liens historiques profonds » entre l’Ukraine et l’Afrique. « En tant que cofondateur des Nations unies, l'Ukraine a toujours défendu et promu les intérêts des nations africaines au sein des Nations unies. Pendant plusieurs décennies, des spécialistes ukrainiens de divers domaines ont contribué à la construction de centaines d'infrastructures dans des dizaines de pays africains. Usines de transformation, centrales hydroélectriques, ports, ponts, routes, hôpitaux et écoles. »

Il invite aussi les nations africaines à prendre clairement position dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie. « Nous essayons d’expliquer à nos amis africains que la neutralité n’est pas la réponse. Parce qu’en restant neutre face à l’agression russe contre l’Ukraine, vous projetez votre neutralité sur la violation des frontières et les crimes de masse qui peuvent se produire tout près de chez vous, voire chez vous. »

Ambassades et sommet Ukraine-Afrique

Lors de cette Journée de l’Afrique, le 25 mai, il est reçu par le ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta, et le président, Paul Kagame, à Kigali, et annonce l’ouverture d’une ambassade dans le pays.

L’inauguration de nouvelles représentations en Afrique, alors que Kiev n’en compte, pour l'heure, que dix, figure au tableau des ambitions du président Zelensky. Lors de la conférence annuelle des ambassadeurs ukrainiens, fin 2022, il fait part de son intention d’ouvrir des établissements dans dix pays supplémentaires sur le continent.

Autre projet émis par Dmytro Kuleba, dans son adresse du 25 mai, sans qu'il n'ait fixé d'échéance, l’organisation d’un tout premier sommet Ukraine-Afrique. Ce, alors qu’un deuxième sommet Russie-Afrique doit se tenir, fin juillet, à Saint-Petersbourg.

Face à la rivalité russo-ukrainienne, Moussa Faki Mahamat a toutefois mis en garde, à la tribune de l'Union africaine. « Dans ce contexte international d’affrontement, des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l’Afrique en terrain de bataille géostratégique, recréant de ce fait une nouvelle version de la guerre froide. Dans ce jeu à somme nulle, où les gains des autres se traduisent par des pertes pour l’Afrique, nous devons résister à toutes les formes d’instrumentalisation de nos États membres. »