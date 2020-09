En Algérie, deux ans de prison ferme pour le journaliste Khaled Drareni

Incarcéré depuis le 29 mars, le journaliste algérien Khaled Drareni a été condamné ce mardi en appel à deux ans de prison. Conséquence, il reste en détention.

L'un de ses avocats, Me Bouchachi a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation.

L'ONG Reporters sans Frontières (RSF), dont Khaled Drareni est le correspondant à Alger, a estimé que "son maintien en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente".

Correspondant notamment de TV5MONDE à Alger, Khaled Drareni a été arrêté en mars 2020 alors qu'il couvrait une manifestation du "Hirak", le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie pendant plus d'un an.

Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook le système politique et publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale.



Lors de l'audience la semaine dernière, il s'est défendu, expliquant "depuis le premier jour, je n'ai fait que mon métier de journaliste. Je suis là parce que j'ai couvert le +Hirak+ en toute indépendance".