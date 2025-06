En Algérie, un journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison après plus d'un an de contrôle judiciaire

Le journaliste sportif français Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison ferme, dimanche 29 juin, par le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie. Il est accusé d'"apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national". Le journaliste collabore notamment avec les médias So Foot et Society.