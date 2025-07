En Angola, la répression des manifestations contre la vie chère a fait 22 morts

Depuis lundi 28 juillet, la population angolaise manifeste contre la hausse des prix de l'essence. Les violences ont fait 22 morts depuis le 28 juillet. Ce soir, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme réclame une enquête.

La décision du gouvernement début juillet d'augmenter les prix des carburants, fortement subventionnés, de 300 à 400 kwanzas par litre (de 0,28 à 0,38 euros) a provoqué un vif mécontentement en Angola. Dans ce pays d'Afrique australe, deuxième producteur africain de pétrole après le Nigeria, de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté.

Des manifestations hebdomadaires

Dans un premier temps, ce sont des organisations de la société civile qui ont appelé à manifester tous les samedi, depuis trois semaines. Puis, l'association des taxis du pays a décrété une grève de trois jours qui a débuté le lundi 28 juillet. C'est là que la situation a dégénéré lundi et mardi en pillages généralisés.

"Nous déplorons 22 morts, dont un policier", a déclaré à la presse ce 31 juillet le ministre de l'Intérieur Manuel Homem à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat João Lourenço. Le ministre a également fait état de 197 blessés.

Des supermarchés et des entrepôts ont été visés par les émeutiers, qui ont emporté vivres et marchandises, causant des dégâts dans 66 magasins, selon lui. Il a aussi précisé que plus de 1.200 personnes avaient été arrêtées.

La police avait fait état dans la soirée du 29 juillet d'un bilan de quatre morts et indiqué avoir arrêté "1.214 suspects".

Une taux de chômage de 30%

Hier encore, de nombreux magasins et agences bancaires étaient fermées à Luanda, où des patrouilles des forces de sécurité étaient visibles, ont constaté des correspondants de l'AFP. Le calme était revenu, mais la tension restait palpable. De nombreux habitants sont restés chez eux, et les rues étaient souvent désertes, à l'exception de quelques queues devant certaines stations-service et devant les rares échoppes ouvertes. Les transports publics ont repris progressivement après deux jours d'arrêt.

Dans ce pays lusophone d'une trentaine de millions d'habitants, l'inflation est très élevée et a approché les 20% en juin, tandis que le taux de chômage a atteint presque 30%, selon l'autorité nationale des statistiques.

Les troubles de lundi et mardi se sont étendus à l'intérieur du pays. Un journaliste de la ville de Huambo, située à environ 600 kilomètres de Luanda, y a rapporté des pillages et des émeutes.

Une protestation qui s'étend au reste du pays

Des manifestations et des violences ont également été signalés, selon des images sur les réseaux sociaux, dans la ville côtière de Benguela, à environ 600 kilomètres au sud de Luanda, où la police a été déployée.

L'association ANATA, représentant les chauffeurs de taxi, a pris ses distances avec les violences, mais a confirmé la poursuite de la grève décrétée pour trois jours.

Dans la ville de Lubango (sud), la police a reconnu qu'un officier avait tué par balle un adolescent de 16 ans qui tentait avec un groupe d'envahir les locaux du MPLA, le parti au pouvoir, selon un communiqué.

Quelque 2.000 personnes avaient pris part à Luanda à une manifestation samedi dernier à l'appel d'organisations de la société civile: la hausse des prix du carburant, et son impact sur le pouvoir d'achat, figurait en tête des slogans. Mais des pancartes dénonçaient aussi "la corruption" du MPLA, le parti à la tête de ce pays lusophone d'Afrique australe depuis son indépendance en 1975. D'autres visaient le président João Lourenço, réélu pour un second mandat de cinq ans en 2022. Des rassemblements similaires avaient déjà eu lieu les deux week-ends précédents.

Un pays appauvri

Le chômage approche les 30% selon l'autorité nationale des statistiques.

Selon la Banque mondiale, l'inflation et la faible croissance devraient maintenir la pauvreté à un niveau élevé, autour de 36% d'ici 2026, ce qui souligne le besoin d'un meilleur filet social et de plus d'investissements.

Le gouvernement s'est justifié en affirmant que la baisse des subventions aux carburants devait permettre de financer la santé et l'éducation, selon les recommandations du Fonds monétaire international.

"Le gouvernement semble ignorer sa population", a confié à l'AFP Daniel Pedro, 32 ans, enseignant à Luanda. "On dit que la jeunesse est l'avenir, mais aujourd'hui elle est au chômage. Je ressens un profond sentiment d'insécurité", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié le 30 juillet, les partis d'opposition UNITA et Bloco Democrático ont déclaré que le pays traversait une "grave crise économique et sociale", due à des politiques "déconnectées de la réalité du pays".

"Violations des droits humains"

Des ONG, dont Amnesty International, ont accusé la police d'avoir utilisé une force excessive contre les manifestants.

Ce 31 juillet, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme souligne dans un communiqué que "les autorités en Angola doivent mener des enquêtes rapides, approfondies et indépendantes sur la mort d'au moins 22 personnes, ainsi que sur les violations des droits humains associées" lors des manifestations de cette semaine.

L'organisation onusienne reconnaît que des manifestants ont commis des violences et que des individus ont profité des manifestations pour se livrer à des pillages, mais elle laisse entendre que les forces de l'ordre ont fait un usage disproportionné de la force.

"Selon des informations officielles, plus de 1.000 personnes ont été arrêtées. Des vidéos non vérifiées suggèrent que les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, ce qui indique un recours à la force inutile et disproportionné", souligne le communiqué.

Elle réclame également la libération de toutes les personnes qui sont détenues arbitrairement.

L'Angola a connu une guerre civile de 1975 à 2002, suivie de près de 40 ans de répression sous la présidence de José Eduardo dos Santos.