En Angola, un carnaval haut en couleur pour célébrer 50 ans d'indépendance

Chapeaux jaunes, hauts en soie couleur or, danses et musique: l'Angola a entamé trois jours de festivités hautes en couleur pour célébrer jusqu'à lundi le carnaval annuel marquant cette année les cinquante ans d'indépendance de ce pays lusophone africain.

Le carnaval "représente nos identités, notre tradition culturelle, où chaque province montre ses beautés", résume Domingos Mboloy, qui dirige Amazonas de Prenda, un groupe d'un quartier de la capitale, Luanda.

Ses 350 danseurs se sont entraînés pendant des mois dans l'espoir de remporter le grand prix du carnaval. Ils ont choisi de mettre cette année à l'honneur "les royaumes d'Angola", a-t-il dit.

"Avant la colonisation et l'indépendance, il y avait les royaumes de Ndongo et Matamba, la reine Nzinga et le roi Mandume", a-t-il énuméré.

Un défilé de festivaliers pour le carnaval, à Luanda le 1er mars 2025 AFP

La reine Nzinga Mbande et le roi Mandume ya Ndemufayo, respectivement au pouvoir dans les années 1600 et 1900, sont tous deux devenus des symboles nationaux de résistance au colonialisme. L'Angola est devenu indépendant du Portugal en novembre 1975.

Le défilé de carnaval, devenu une tradition annuelle en 1978, attire des danseurs et des chars des différentes communautés ethniques d'Angola, vêtus de costumes et de maquillage colorés.

Les festivités, qui ont généralement lieu avant Pâques et marquent le début du Carême, se sont ouvertes samedi avec de la musique traditionnelle, un défilé et des danses d'enfants.

Coiffées de chapeaux en feutre jaune, vêtues de hauts en soie marron et doré et de jupes à volants multicolores, les filles attendaient, épaule contre épaule, le coup de sifflet donnant le départ d'une gigue. Gantés de blanc et tenant des parapluies noirs, les garçons participaient au défilé, le long de rues bordées de spectateurs.

Défilé de carnavaliers à Luanda, en Angola, le 1er mars 2025 AFP

Le point d'orgue du carnaval est prévu lundi, lorsque des groupes, des chars et des fanfares défileront à nouveau devant un jury, en présence du président João Lourenço.

Autrefois organisé dans tout le pays, le carnaval annuel est désormais centralisé à Luanda, avec des célébrations plus modestes en raison des difficultés financières du pays.

Malgré ses richesses pétrolières, l’Angola reste l’un des pays les plus pauvres du monde et l’une des sociétés les plus fermées du continent africain.

Le festival est revenu en force en 2023 après une interruption de deux ans due à la pandémie de Covid-19.