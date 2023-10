En Côte d'Ivoire, un nouveau Premier ministre à deux ans de la présidentielle

Le gouverneur du district d'Abidjan et ancien patron de la Commission électorale indépendante (CEI), Robert Beugré Mambé, a été nommé lundi nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire et devrait former un nouveau gouvernement dans la semaine, à deux ans de la prochaine présidentielle.