EN DIRECT - Présidentielle 2020 au Burkina Faso : comment se déroule le vote ?

Ce dimanche 22 novembre, 6,5 millions d'électeurs burkinabé élisent leurs députés et leur président. Un double scrutin sous la menace djihadiste empêchant la tenue des élections dans au moins 1/5e du territoire. Les bureaux de vote ouvrent de 6h à 18h GMT. Candidat à sa succession, le président sortant Roch Marc Christian Kaboré fait figure de favori. Ses principaux rivaux Zéphirin Diabré et Eddie Komboïgo espèrent le contraindre à un second tour et faire front uni.