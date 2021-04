EN DIRECT - Présidentielle 2021 au Tchad : jour de vote

#Tchad Présidentielle : le jour se lève à peine à N’Djamena. Les bureaux de vote toujours fermés, le matériel électoral est mis en place #Election2021 pic.twitter.com/FAr6VvgOHk — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 11, 2021

Les forces de sécurité ont déjà commencer à voter. AL WHIDA INFO

Arrivée du materiel de vote dans un bureau de vote de la capitale tchadienne Aurélie Bazzara-Kibangula

Arrivée des urnes de vote dans un bureau de vote de la capitale tchadienne Aurélie Bazzara-Kibangula

Notre correspondante Aurélie Bazzara-Kibangula attend l'ouverture des bureaux de vote.Les rues de N'Djamena sont restées calmes samedi. Les policiers anti-émeute ont patrouillé dans toute la ville à bord de pick-ups, de blindés légers et de camions massifs surmontés de canons à eau.Des soldats d'élite aux bérets rouges de la Garde républicaine sont positionnés massivement aux endroits les plus sensibles, quand des policiers et militaires sont stationnés près des sièges des partis appelant au boycott du scrutin et à marcher contre le président.Le vote doit démarrer à 7h, heure de N'Djamena, soit 8h en temps universel. Les forces de sécurité ont commencé elles déjà à voter.Le materiel de vote est arrivé dans de nombreux bureaux de vote dans la capitale comme ici dans le quartier Kabalaye comme l'a constaté notre correspondante Aurélie Bazzara-Kibangula.Le président tchadien n'a pas de réel adversaire, les plus grosses pointures de l'opposition ayant jeté l'éponge. Au pouvoir depuis 31 ans, Déby bénéficie en outre d'un soutien français important compte tenu de son poids régional et alors que le Tchad est cerné par les zones de crise.