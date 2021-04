EN DIRECT - Présidentielle 2021 au Tchad : les Tchadiens aux urnes dans un scrutin sans suspense

12h GMT. "Pas encore de chiffres de participation selon la CENI" nous informe notre correspondante

10h30 GMT.

Notre correspondante, Aurélie Bazzara-Kibangula, raconte l'ambiance sur place : il y a peu de monde aux urnes depuis ce matin.

#Tchad Présidentielle : les électeurs arrivent à Kabalaye « au compte goutte » selon le président d’un bureau de vote, qui ajoute « cela reste quand même minime pour l’instant ». Les bureaux sont ouverts jusque 17 heures à N’Djamena. pic.twitter.com/L5FZUpMgIO — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 11, 2021

10h GMT. Des candidats de l'opposition se déplacent pour aller voter.



Madjitoloum Théophile Yombombé, Alladoum Djarma, Pahimi Padacké trois candidats de l'opposition, ont voté dans différentes régions du pays



Le candidat Alladoum Djarma Balthazar à son arrivée dans son bureau de vote dans la région de la Tandjilé. Capture d'écran de la chaîne de télévision Alwihda Info

Madjitoloum Théophile Yombombé a voté à l'école de Dombao, dans la ville de Moundou. Capture d'écran de la chaîne Alwihda Info



9h 20 GMT. "Moins d'engouement qu'en 2016", témoigne notre correspondante.

Notre correspondante sur place, Aurélie Bazzara-Kibangula, raconte l'ambiance dans les bureaux de vote : "Il y a beaucoup moins d'engouement qu'en 2016 lors des dernières élections". Elle explique ce qu'est le "réel enjeu" de cette élection, à savoir "la participation". Une "absention record serait désastreuse selon un cadre du parti pointant une crise de légitimité du président Idriss Deby Itno".

9h GMT. Pahimi Padacké Albert a voté.



Les candidats de l'opposition au pouvoir d'Idriss Déby ont commencé à se rendre aux urnes. C'est le cas de Pahimi Padacké Albert. Il a voté dans son village natal à Gouin au sud du pays. Sur les 16 candidats de l'opposition déclarés, seuls six d'entre eux ont pu se présenter devant les électeurs.

Le candidat Pahimi Padacké Albert a voté dans son village natal à Gouin, au sud du pays. Capture d'écran de la chaîne de télévision Alwihda Info









8h30 GMT. Première réaction d'Idriss Deby Itno à la sortie du bureau de vote

08h15 GMT. Déby appele les Tchadiens à voter massivement

Le président tchadien vote. Aurélie Bazzara-Kibangoula

Le président Idriss Deby a appelé les Tchadiens à voter « massivement ». Il a ajouté : « Est-ce qu’il y a eu un boycott hier, un boycott aujourd’hui ? Les choses se passent dans la paix et la tranquillité ». L'homme dirige d'une main de fer le pays depuis plus de 30 avec le soutien des Français. il est à la tête de l'armée la plus puissante du G5 Sahel et constitue un renfort important pour la France dans sa lutte contre les terroristes. 1200 hommes de l'armée tchadienne viennent d'être envoyés dans la zone des trois frontières.

08h00 GMT. Pas de foule dans les bureaux de vote

Pas de foule dans les bureaux de votes, observe notre correspondante. Elle se trouve dans le quartier de Moursal à N'Djamena.

#Tchad Présidentielle : peu d’engouement ce matin au quartier Moursal. Dans ce bureau, sur les 300 inscrits, 11 sont venus. « C’est moins qu’en 2016 » explique le président du bureau pic.twitter.com/aPYN6lNvjZ — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 11, 2021

Idriss Déby vient de voter. Il est candidat à un sixième mandat présidentiel. Aurélie Bazzara-Kibangula

#Tchad Présidentielle : le jour se lève à peine à N’Djamena. Les bureaux de vote toujours fermés, le matériel électoral est mis en place #Election2021 pic.twitter.com/FAr6VvgOHk — Aurélie Bazzara-Kibangula (@Aurelie_Bazzara) April 11, 2021

Les forces de sécurité ont déjà commencer à voter. AL WHIDA INFO

Arrivée du materiel de vote dans un bureau de vote de la capitale tchadienne Aurélie Bazzara-Kibangula

Arrivée des urnes de vote dans un bureau de vote de la capitale tchadienne Aurélie Bazzara-Kibangula

