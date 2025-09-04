En Guinée, l'opposition impuissante à l'heure du référendum pour une nouvelle Constitution

Quatre ans après, le coup d’État de 2021 et la chute du président Alpha Condé, les Guinéens doivent le 21 septembre se prononcer sur une nouvelle Constitution. Mais ce premier rendez-vous électoral est loin de faire l’unanimité : l’opposition guinéenne et la société civile demandent son report et appellent à manifester malgré l'interdiction.

La date du 5 septembre choisie par l’opposition et la société civile guinéennes pour appeler à manifester est symbolique. Il y a quatre ans jour pour jour, le colonel Mamadi Doumbouya et ses bérets rouges renversaient le président Alpha Condé fraîchement élu pour un troisième mandat controversé. Si le coup d’État avait rencontré une certaine adhésion au sein des forces politiques et de la société civile opposées au troisième mandat d’Alpha Condé obtenu à la suite de l’adoption d’une nouvelle Constitution, quatre ans après, la rupture entre le pouvoir de transition et les forces qui critiquent sa conduite est largement consommée.

Un projet de Constitution rejetée par l'opposition

Désormais, les Guinéens sont appelés le 21 septembre à voter pour ou contre une nouvelle Loi fondamentale, la sixième depuis l'Indépendance, préparée par le régime de transition du CNRD. Pour les autorités, elle doit organiser un retour à l'ordre constitutionnel et mettre un terme à l'instabilité politique. Sauf que l'opposition et la société civile demandent son report et appellent les Guinéens à braver l'interdiction de manifester imposée depuis 2022.

La marge de manœuvre de ces organisations guinéennes s’est considérablement réduite. De nombreuses voix dénoncent le rétrécissement des droits et libertés et de l’espace démocratique. En témoigne la dernière controverse liée à la Haute Autorité de la Communication dont le président Boubacar Yacine Diallo a finalement levé l’interdiction que les médias donnent la parole aux partis politiques suspendus ou dissous durant la campagne référendaire qui a débuté le 31 août. En revanche, le média en ligne Guinée360, l'un des plus importants du pays, est lui suspendu pour trois mois.

Des opposants réduits au silence ou à l'exil

Le climat politique est tendu. Fin août, les trois principaux partis politiques d’opposition ont été suspendus, notamment le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel) d’Alpha Condé, ex-parti au pouvoir, et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo. La justice a confirmé l'interdiction à ce dernier parti d'organiser son congrès. Des figures importantes de l’opposition sont en exil. Des dizaines de partis ont été dissous par les autorités qui veulent assainir l’échiquier politique.

(Re)voir Guinée : suspension de 3 partis politiques

Plusieurs voix critiques ont disparu, notamment deux dirigeants du FNDC un mouvement d'opposition de la société civile. À chaque fois, l'ouverture d'enquêtes a été annoncée mais pas de suite. Jeudi 4 septembre, le FNDC dénonce "un nouvel enlèvement" d'un de ses partisans.

(Re)voir Guinée : Menguè et Bah, disparus depuis un an

Côté société civile, une quarantaine d'organisations rassemblées au sein d'un Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) demandent aussi le report du référendum constitutionnel. Le texte prévoit entre autres l'allongement du mandat présidentiel à sept ans ou lieu, renouvelable une fois. Mais ses détracteurs considérent qu'il permettrait au pouvoir militaire de transition et au président Mamadi Doumbouya de confisquer le pouvoir qu'il était sensé remettre aux civils initialement au bout de deux ans.

(Re)lire Pourquoi la Guinée allonge le mandat présidentiel de cinq à sept ans

Aucun obstacle à une candidature de Mamadi Doumbouya

Ce dernier pourrait se présenter en vertu de la nouvelle Constitution qui n'impose aucune restriction, contrairement à la Charte de transition qui interdit à tous les membres du gouvernement de se porter candidat aux élections.

Parmi les griefs reprochés, l’organisation des élections passe sous le contrôle de l’administration à travers la Direction Générale des Elections au lieu de la Ceni. Pour l'opposition, cette situation favoriserait le pouvoir actuel du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Reste que l'appel à manifester le 5 septembre semble plus que difficile à suivre en Guinée en raison de l'interdiction formelle et du déploiement de militaires dans les rues pour empêcher tout rassemblement. Sans point de départ, d'arrivée et d'itinéraire, la manifestation appelée par les Forces vives de Guinée, dont le FNDC, l'UFDG, le RPG et le PRP, risque d'être étouffée dans l'oeuf.