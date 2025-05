En Guinée, "tout est fait" pour une présidentielle en décembre selon le Premier ministre

"Tout est fait" pour que des élections présidentielle et législatives se tiennent en Guinée "en décembre", a affirmé mardi 13 mai 2025 à l'AFP le Premier ministre de ce pays.

"On n'a pas arrêté de date, mais tout est fait pour que ça se tienne à la fin de l'année, en décembre", a annoncé le Premier ministre civil, Amadou Oury Bah, joint par téléphone mardi 13 mai 2025.

"Tout le monde est mobilisé pour l'enrôlement (électoral) un peu partout, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la capitale, parce que c'est cela qui sera décisif. C'est par ce biais là que le fichier électoral sera constitué", a ajouté Amadou Oury Bah.

Sous pression internationale, la junte du général Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 2021, s'était initialement engagée à organiser un référendum constitutionnel et à transférer le pouvoir à des civils élus avant fin 2024, mais ces échéances n'ont pas été respectées.

Le général Doumbouya avait promis dans ses vœux du Nouvel An que 2025 serait une "année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel". La junte a en outre annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel, le 21 septembre prochain.

Plusieurs personnalités du pouvoir en Guinée ont fait publiquement part ces derniers mois de leur soutien à une candidature du général Mamadi Doumbouya, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter à une future présidentielle.

Opposants portés disparus

La "charte de transition" établie par la junte peu après le coup d'État impose qu'aucun membre de la junte, du gouvernement et responsable des institutions républicaines ne se présente aux élections. L'adoption d'une nouvelle Constitution pourrait faire sauter ce verrou.

L'opposition et la société civile guinéennes critiquent par ailleurs l'exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir par la junte, régulièrement accusée de réprimer les voix dissidentes.

(Re)lire Guinée : référendum, présidentielle et législatives en 2025, selon le chef du gouvernement

La junte a fait arrêter, mis en cause ou contraint à l'exil de nombreux opposants. Elle a interdit les manifestations, dissous un collectif qui réclame le retour des civils au pouvoir et retiré leur agrément à certains des principaux médias privés.

Fin février, un cadre de l'opposition à la junte, Abdoul Sacko, avait été enlevé chez lui puis retrouvé le lendemain après avoir subi des tortures, selon ses avocats. Il a du être évacué à l'étranger pour des soins. Deux opposants qui réclament un retour des civils au pouvoir, Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, sont portés disparus depuis juillet 2024.

Un journaliste d'investigation critique de la junte, Habib Marouane Camara, est de son côté porté disparu depuis début décembre.

Morts de dizaines de personnes

La répression de manifestations non autorisées a causé la mort de dizaines de personnes, selon des défenseurs des droits humains et la société civile.

Les autorités ont suspendu en mars deux des principaux partis politiques du pays, dont celui de l'ex-président Alpha Condé renversé en 2021, et a dissous 27 autres mouvements.

Depuis son indépendance de la France en 1958, la Guinée a connu plusieurs régimes dictatoriaux qui n'ont pas réussi à enrayer la grande pauvreté de ses habitants malgré les énormes richesses que recèle le sous-sol de ce pays ouest-africain.