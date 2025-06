En Ouganda, les civils peuvent désormais être jugés par des tribunaux militaires

Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué lundi une loi permettant aux civils d'être jugés par des tribunaux militaires, dont les critiques craignent qu'elle ne soit utilisée contre l'opposition en vue des élections de l'année prochaine.

Cette nouvelle loi, dont la promulgation a été annoncée par le parlement ougandais sur X, a été adoptée malgré une décision de la Cour suprême en février, qui avait jugé inconstitutionnel que des civils soient traduits devant des tribunaux militaires, comme ce fut le cas pour l'opposant Kizza Besigye.

M. Besigye, 69 ans, ancien médecin personnel de Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, est dans le collimateur de Kampala depuis son ralliement à l'opposition il y a 25 ans.

Enlevé en novembre lors d'un déplacement au Kenya, il était réapparu en Ouganda, où il avait d'abord été traduit devant une cour martiale pour trahison, passible de la peine capitale dans ce pays, avant que son dossier ne soit transféré à un tribunal civil en février.

Mais la nouvelle loi prévoit des "circonstances exceptionnelles" pour lesquelles les civils peuvent être soumis à la justice militaire, notamment la "possession illégale d'armes, de munitions ou d'équipements", l'un des chefs d'accusation visant Kizza Besigye.

Ce nouveau texte est destiné à faciliter la "détention et le procès illégaux de Besigye et d'autres", a dénoncé auprès de l'AFP Erias Lukwago, l'avocat de M. Besigye. Son client est en prison depuis plus de six mois, dépassant la limite légale de détention sans procès.

"Nous tous dans l'opposition sommes ciblés par cette loi", a de son côté estimé Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, l'autre grand leader de l'opposition en Ouganda, également interrogé par l'AFP.

L'avocat des droits humains et activiste Eron Kiiza - qui a été emprisonné par un tribunal militaire pendant six mois pour une mauvaise conduite supposée alors qu'il défendait Kizza Besigye - a déclaré à l'AFP qu'il "contesterait en justice" la loi. "Le régime de Museveni ferait n'importe quoi d'illégal pour rester au pouvoir", a-t-il ajouté.

Des groupes de défense des droits humains affirment que l'enlèvement de M. Besigye et son procès pour trahison sont liés aux élections de janvier, lorsque Yoweri Museveni, 80 ans, cherchera à prolonger ses 40 années de règne à la tête de l'Ouganda.