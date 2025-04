En RD Congo, le parti de l'ex-président Kabila suspendu par le gouvernement

Les autorités congolaises ont suspendu les activités du parti de l'ex-président Joseph Kabila, accusé de garder un "silence complice" face au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de source gouvernementale.

Cette décision intervient dans un contexte politique très tendu entre le pouvoir de Kinshasa et le camp de M. Kabila, qui a récemment annoncé son retour dans l'est de la RDC, en partie contrôlé par le M23.

Les activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) "sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur signé samedi 19 avril.

"Cette décision fait suite à l'activisme avéré" de M. Kabila, chef du PPRD, dans "cette guerre d'agression rwandaise ainsi qu'au silence coupable voire complice" de son parti, ajoute le texte.

Le ministère de l'Intérieur dénonce par ailleurs "l'attitude ambiguë" de M. Kabila qui "n'a jamais condamné" la rébellion du M23, ni le soutien du Rwanda à ce groupe armé antigouvernemental.

Il condamne également le "choix délibéré" de l'ancien chef de l’État de "rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité".

Dans un autre communiqué, le ministère de la Justice indique avoir demandé au procureur général près la Cour de cassation "d'engager des poursuites judiciaires" contre Joseph Kabila "pour sa participation directe" au M23.

Le parti de M. Kabila n'a pas réagi immédiatement.

Le conflit dans l'est de la RDC s'est intensifié ces derniers mois avec la prise par le groupe armé M23 ("Mouvement du 23 mars"), soutenu par le Rwanda et son armée, des deux grandes villes de la région : Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, et Bukavu, capitale du Sud-Kivu.

Le président Félix Tshisekedi, qui n'a jusqu'ici pas trouvé de solution de sortie de crise, a accusé à plusieurs reprises ces derniers mois son prédécesseur Joseph Kabila de préparer "une insurrection" et de coordonner ou d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo (AFC), mouvement politico-militaire dont le M23 fait partie.

Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans (2001-2019) avant de transmettre le pouvoir à Félix Tshisekedi au prix d'un accord de coalition qui a éclaté au bout de deux ans.

La semaine dernière, des équipes de services de renseignements civils et militaires ont mené des perquisitions dans une propriété de la famille Kabila à Kinshasa, à "la recherche des effets ou matériels militaires qui auraient été volés ou dissimulés".