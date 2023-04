En Tunisie, dix migrants africains morts après le naufrage de leur bateau

"Soixante-douze migrants ont été secourus et dix corps ont été repêchés après le naufrage du bateau mardi", au large de Sfax dans le centre-est de la Tunisie. Interrogé par l'Agence France-Presse, le porte-parole de la garde nationale, Houssem Jebabli, précise que les morts étaient des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne.

Dans un communiqué, la garde nationale a affirmé avoir déjoué mardi "deux opérations de franchissement illégal des frontières maritimes", celle au large de Sfax et une deuxième dans le nord du pays.

Au total, 76 migrants incluant quatre Tunisiens seulement ont été secourus.

Outre les dix morts, "entre 20 et 30" autre migrants africains sont portés disparus après le naufrage au large de Sfax, a indiqué à l'AFP le porte-parole du tribunal local chargé d'enquêter sur ce drame, Faouzi Masmoudi,

Sinistre record

Le premier trimestre de l'année 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017 avec 441 vies perdues en tentant d'atteindre l'Europe, a déclaré l'ONU mercredi 14 avril.

L'Organisation internationale pour les Migrations des Nations unies (OIM) a estimé que ce chiffre de 441 décès est en deçà de la réalité.

"Avec plus de 20.000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès aient été normalisés", a-t-il averti, ajoutant que "les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines".

L'organisation onusienne a précisé que les retards dans les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ont été un facteur déterminant dans au moins six incidents depuis le début de l'année, entraînant la mort d'au moins 127 personnes sur les 441 autres.

De son côté, l'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, a estimé que les traversées illégales de frontière en Méditerranée centrale atteignaient presque 28.000, également au premier trimestre 2023, soit trois fois plus que durant la même période de 2022.

Les migrants utilisant cette route sont originaires le plus souvent de Côte d'Ivoire, de Guinée et du Pakistan.