En Tunisie, un Parlement nouvelle formule totalement inoffensif pour le président Kaïs Saïed

La nouvelle Assemblée des représentants du peuple (ARP), élue lors des tours en décembre et janvier marqués par une abstention massive (près de 89%), a tenu sa première réunion, retransmise en direct par la télévision publique, dans son siège au Bardo, en banlieue proche de Tunis. Seuls les médias officiels tunisiens ont été autorisés à couvrir la séance et les représentants de la presse privée et les journalistes étrangers ont été tenus à l'écart, selon une correspondante de l'AFP.

"Ce qui se passe est dangereux et reflète une méfiance injustifiée des autorités envers les médias", a déclaré à l'AFP Amira Mohamed, vice-président du Syndicat des journalistes tunisiens.

Pleins pouvoirs

Le nouveau Parlement a été élu sur la base d'une nouvelle Constitution que le président Kaïs Saïed a fait adopter par référendum le 25 juillet 2021, un an après s'être arrogé les pleins pouvoir en suspendant l'ancienne assemblée avant de la dissoudre et en limogeant le gouvernement.



La Constitution a instauré un système hyper-présidentialiste et pratiquement réduit à néant les compétences du Parlement, qui était le véritable centre du pouvoir dans le système en place après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali à l'issue de la première révolte du Printemps arabe en 2011.

Le nouveau Parlement compte 161 députés mais 154 sièges ont été pourvus à ce stade. Il compte 25 femmes seulement.

Après avoir prêté serment, les députés doivent procéder à l'élection du président du Parlement et ses deux adjoints.

La principale coalition de l'opposition au président Saïed, le Front de salut national (FSN), a affirmé dans un communiqué qu'il ne reconnaissait pas le nouveau Parlement "issu d'une Constitution putschiste et d'élections boudées par l'écrasante majorité des électeurs".

Principale force au sein du Parlement dissous en 2021, le parti islamo-conservateur Ennahdha a également affirmé dans un communiqué son refus de reconnaître "une assemblée parlementaire dénuée de toute légitimité".