"Enlèvement" de Succès Masra, Ali Bongo et sa famille en Angola, suppression des partis politiques au Mali. Le Récap' Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇹🇩 L'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra, figure de l'opposition et critique des autorités au pouvoir dans ce pays d'Afrique centrale, a été "enlevé" par des hommes en uniformes à son domicile de N'Djamena au Tchad tôt ce 16 mai, rapporte son parti.

🇬🇦 L'ancien président du Gabon Ali Bongo Ondimba, en résidence surveillée depuis le coup d'État d'août 2023, est arrivé ce vendredi 16 mai en Angola avec son épouse et son fils, a annoncé la présidence angolaise dans un communiqué publié sur Facebook.

🇩🇿 Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a déclaré, mardi 14 mai, que Paris allait renvoyer des diplomates algériens. Cette décision intervient en riposte, alors qu’Alger enchaîne les expulsions de fonctionnaires français.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'adresse aux journalistes lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Lviv, en Ukraine, le vendredi 9 mai 2025. AP Photo/Mykola Tys

🇲🇱 Le chef de la junte au Mali, le général Assimi Goïta, a promulgué mardi 13 mai 2025 le projet de loi supprimant la charte des partis politiques, ouvrant la voie à leur possible dissolution, selon un décret publié par la présidence et lu à la télévision nationale.

📺 Dans le JTA

Dans l'est de la RD Congo🇨🇩, les affrontements entre l'armée et les rebelles de l'AFC-M23 ont vidé les greniers. Dans de nombreux villages les agriculteurs ont consommé les semences pour survivre. Conséquence : les récoltes sont insuffisantes, les marchés presque vides, et la faim s'installe.

Dans l'État de Kebbi situé dans le nord-ouest du Nigeria🇳🇬, le désert ne cesse de gagner du terrain. À tel point que la désertification a avalé des milliers de terres arables, sous le regard impuissant de ses habitants.

Au Togo🇹🇬, la conférence de l'Union africaine sur la dette vient de s'achever. Après trois jours de tables rondes et de débats entre acteurs politiques et financiers, la Commission de l'UA a annoncé une nouvelle stratégie africaine commune, à travers la déclaration de Lomé.

🌐 Sur notre site

“Exploitation extrême", enfermement, racisme, violence et parfois viols : les employées domestiques kényanes🇰🇪 subissent en Arabie saoudite🇸🇦 des conditions de travail si "éprouvantes, abusives et discriminatoires" qu'elles s'apparentent souvent au "travail forcé et à la traite des êtres humains", dénonce Amnesty international dans un rapport publié alors que Donald Trump entame une visite dans la région.

Pour faire face à la réduction de l'aide humanitaire occidentale, les dons en espèces permettent de faire plus avec moins d'argent, estime l'ONG GiveDirectly, tandis que les systèmes d'aide traditionnels dépensent des sommes importantes en frais de fonctionnement ou expatriés coûteux.

Depuis ce lundi 12 mai et jusqu’au 15 mai prochain, Abidjan accueille un colloque sur « Les arts de la démocratie en Afrique ». Organisé conjointement par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), la Fondation de l’innovation pour la démocratie et le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie, cet événement culturel réunit des intellectuels, artistes et acteurs de la société civile. Fred Eboko, représentant de l’IRD en Côte d’Ivoire🇨🇮, répond à nos questions.

🎞️ L’instant culture

Fiction historique au Nigeria🇳🇬, drame social en Tunisie🇹🇳, polar au Cameroun🇨🇲, documentaire sur le deuil en Égypte🇪🇬… Voici les six films africains à suivre lors de cette 78e édition du Festival de Cannes.

⚽ Info sports

Achraf Hakimi🇲🇦 a remporté le prix Marc-Vivien Foé 2025. Un prix qui sacre chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Le latéral marocain est le premier joueur parisien à remporter ce titre.

📱Sur nos réseaux sociaux

🎞️ Festival de Cannes 2025 : le réalisateur congolais Dieudo Hamadi, membre du jury, filme les "traumatismes" de la République démocratique de Congo🇨🇩. Portrait ▼

🇨🇩💴 Dans la foulée de la prise de Goma par l'AFC-M23 fin janvier, Kinshasa a ordonné la fermeture des banques de la ville. Aujourd'hui, l'argent liquide, de plus en plus rare, circule sans aucune traçabilité et de nombreux secteurs économiques sont à l'arrêt.

🇨🇲 Au Cameroun les personnes LGBTQIA+ peuvent être poursuivies et encourir 5 ans de prison. De nombreuses personnes ont décidé de fuir le pays pour éviter la prison ou, dans certains cas, le lynchage et l'hostilité d'une partie de la population. Dans son documentaire "LGBTQIA+, de l'enfer à 'l'exil", notre consoeur Sophie Golstein évoque le destin de ces personnes.