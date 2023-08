Entre Libye et Tunisie, le destin du migrant Pato a basculé en deux photos

"C'était la dernière fois que nous étions heureux tous les trois", dit Pato, d'une voix terne, les yeux sur son téléphone portable où on le voit avec sa femme et sa fille, sourires insouciants aux lèvres.

Quelques mois plus tard, une autre photo a fait voler en éclats la vie de Mbengue Nyimbilo Crepin, un migrant camerounais en Libye, surnommé Pato.

Un ami lui montre sur Internet un terrible cliché de sa femme ivoirienne, Fati Dosso, 30 ans, et de leur fille, Marie, 6 ans, dont il a été séparé lors d'un périple à travers le désert entre Tunisie et Libye, leurs corps gisant dans le sable, blotties l'une contre l'autre. C'était le 19 juillet.

Après sept ans en Libye, Pato qui gagnait sa vie comme peintre, avait décidé de quitter Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli, pour se rendre en Tunisie avec Fati et Marie. Faute de papiers en règle, ils ne pouvaient pas se présenter au poste-frontière.

Mais, contrairement aux milliers de migrants qui cherchent à émigrer clandestinement, traverser la Méditerranée à partir du littoral tunisien pour rejoindre l'Italie n'était pas l'objectif de Pato et les siens.

Un migrant originaire d'Afrique s'effondre à son arrivée dans une zone inhabitée à la frontière entre la Libye et la Tunisie, le 30 juillet 2023 AFP/Archives

Leur priorité était de scolariser Marie dans une école "où l'on parle français" parce que la petite, "depuis qu'elle est née, n'a jamais été à l'école", raconte son papa à l'AFP quelque part dans la banlieue de Tripoli, soulignant que d'autres Africains disaient que c'était possible en Tunisie.

Ils sont interceptés une première fois le 13 juillet dans la ville tunisienne de Ben Guerdane, et renvoyés vers le désert libyen, sous un soleil de plomb. Ils repartent dans la nuit vers la Tunisie.

Au petit matin, Pato, Fati et Marie, qui n'ont pas bu depuis 24 heures, croisent une femme et lui demandent de l'eau. Elle les envoie à la mosquée, mais cinq minutes plus tard, la police tunisienne débarque.

"Frappés et fouillés"

La petite famille est emmenée à un poste de police où se trouvent "une dizaine d'autres Subsahariens interceptés par la police", selon Pato.

Des gardes-frontières libyens observent des migrants originaires d'Afrique qui auraient été abandonnés par les autorités tunisiennes, arrivant dans une zone inhabitée à la frontière entre la Libye et la Tunisie, le 30 juillet 2023 AFP

"Ils nous ont frappés et fouillés, nous étions assis sur le sable au soleil", avant d'être transportés vers un autre poste "où ils nous ont battus en disant qu'ils allaient nous renvoyer en Libye", dit-il, indiquant qu'il y avait un autre groupe d'"une trentaine de Subsahariens".

"On nous a pris nos téléphones qu'ils ont cassés devant nous et nos pièces d'identité", dit-il. Ensuite, Pato, sa famille et d'autres Africains sont conduits en camion à la frontière.

"Ils nous ont abandonnés à côté d'une tranchée, en disant de traverser et d'aller tout droit vers la Libye. Ils nous ont menacés avec des armes", dit-il.

Dans le désert, ajoute Pato, "j'étais à bout de forces. Ça faisait quatre jours que nous marchions, sans manger ni boire. Je me suis écroulé. Nous pleurions tous les trois. Ma femme m'a demandé d'essayer de me lever et de continuer".

Pato parvient à convaincre Fati de poursuivre sa route pour "essayer de sauver au moins l'enfant". "Je sentais que c'était fini pour moi. J'ai demandé à ma femme de partir et me laisser".

Plus de deux semaines ont passé mais la douleur reste insupportable pour Pato.

Des gardes-frontières libyens portent assistance à des migrants originaires d'Afrique qui auraient été abandonnés par les autorités tunisiennes, après leur arrivée dans une zone inhabitée à la frontière entre la Libye et la Tunisie, le 30 juillet 2023 AFP

La terrible photo des corps de Fati et Marie a fait le tour du monde, au moment où des organisations humanitaires et l'ONU dénonçaient "l'expulsion de migrants" aux frontières avec la Libye et l'Algérie, malgré de vives dénégations des autorités tunisiennes.

L'histoire de Pato est en réalité distincte: il ne fait pas partie des centaines d'Africains présents en Tunisie, chassés de la ville portuaire Sfax -- épicentre de l'émigration vers l'Italie -- après une rixe ayant causé la mort d'un Tunisien le 3 juillet.

Plusieurs ONG ont documenté ensuite l'abandon par les forces tunisiennes de centaines d'Africains (au moins 1.200, selon HRW) dans des zones inhospitalières aux frontières libyenne et algérienne. Des médias dont l'AFP ont recueilli de nombreux témoignages côté libyen.

Un porte-parole de l'ONU a dénoncé mardi "l'expulsion de migrants (...) de Tunisie vers les frontières avec la Libye et l'Algérie".

La famille de Pato s'est retrouvée en fait au mauvais endroit au mauvais moment.

"Plus envie de rien"

Pato a survécu grâce à deux Soudanais qui lui ont donné de l'eau, mais Fati et Marie, perdues dans l'immensité désertique, sont mortes de soif.

Pato, un Camerounais, tient un téléphone montrant une photo de lui avec sa famille lors d'une interview près de Tripoli, le 2 août 2023 AFP

Leur histoire donne un visage aux 24 corps découverts, selon un bilan de sources humanitaires, dans le désert libyen depuis début juillet.

"J'ai pensé à me suicider à plusieurs reprises", lâche-t-il, sans émotion.

Aujourd'hui, Pato qui n'a plus de famille au Cameroun, est en contact avec le HCR et Médecins sans frontières pour obtenir le statut de demandeur d'asile et un soutien psychologique.

Pour aller de l'avant, il puise dans les souvenirs des jours heureux avant le drame. Il se rappelle notamment comment Fati, sa "source de motivation", lui disait: "ne te décourage pas, nous allons atteindre nos objectifs".

"Elles sont parties avec mon âme. Je n'ai plus envie de rien."