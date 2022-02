Entretien avec Denis Sassou-Nguesso : les "Pandora Papers" sont "pure machination"

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

Non, pas déçu parce que nous sommes au sixième sommet de l'Union Africaine et de l'Union européenne. Le décor a toujours été planté. Sur les relations de l'Europe avec l'Afrique historiques, culturelles, économiques,... on a toujours planté le décor, fait le diagnostic. On l'a refait aussi. Mais cette fois, on a pensé qu'il fallait quand même aller vers des objectifs concrets. On ne pouvait pas continuer tout le temps à décrire les mêmes maux sans aller vers le traitement.C'est aborder les problèmes concrètement, qu'il s'agisse des problèmes de changement climatique, des problèmes d'énergie, de santé, d'éducation. En fait, tous les problèmes, l'immigration même. Et cette fois, on a pensé qu'il fallait aller vers des objectifs plus concrets. Je crois que l'Union européenne et l'Afrique se sont accordées sur ce fait. L'UE a annoncé une contribution financière sur sept ans de 150 milliards d'euros, avec quand même des objectifs ciblés. Nous sommes d'accord avec ces objectifs-là.250 milliards d'euros pour l'Afrique, ce n'était pas à l'Europe seule de les apporter. L'Afrique a d'autres partenaires dans le monde.Non. Lorsque nous posons ces problèmes-là, et lorsque l'Europe réagit, l'Europe sait pourquoi. Elle ne réagit pas parce que l'Afrique tend la main, elle réagit aussi parce qu'elle sait que le développement de l'Afrique profitera à l'Europe. Elle ne fait pas de la philanthropie, elle le fait pour son intérêt aussi.Nous n'avons pas eu de promesses concrètes, mais nous avons, au cours du débat, parlé du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon vert du monde, avec l'Amazonie et ses 220 millions d'hectares de forêt. Les peuples qui vivent dans le bassin du Congo ont droit à un retour. Parce qu'il protège, pas seulement les peuples du bassin du Congo, mais le monde entier.Il fallait certainement faire des choix. Mais je ne doute pas que l'Europe retienne cette question comme une question importante.Un peu, parce que l'Afrique dans son ensemble s'était engagée dans un processus de démocratisation de la vie politique, économique et sociale. Il y avait quand même des avancées. Et on peut dire qu'on observe un léger recul.Chaque cas est toujours spécifique. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements dans tel ou tel pays. Ces dysfonctionnements ne justifient pas toujours le fait qu'il faille recourir au coup d'État pour résoudre les problèmes. Dans tous les cas, partout où il y a eu un coup d'État, les militaires ont toujours posé le problème de retour à la vie démocratique dans le pays, dans tous les pays. Toujours une transition, un gouvernement de transition. Puis, au bout, c'est toujours les élections.Oui, elle demande cinq ans. Mais est-ce que ce sera cinq ans ? Je ne suis pas sûr. Ce que nous pourrons proposer, c'est que la junte entre en discussions avec la Cédéao pour trouver un compromis. Ce ne sera certainement pas cinq ans.Depuis les indépendances en 1960, on a toujours connu en Afrique ce mouvement de revendication de la jeunesse africaine qui voulait toujours plus d'indépendance, plus de liberté, plus de dignité. Ce n'est pas un mouvement nouveau.Je ne sais pas. Si c'est plus fort, on l'évaluera. Mais ce mouvement-là n'est pas nouveau et nous devrions en tenir compte. La jeunesse africaine a toujours voulu l'indépendance véritable de l'Afrique.Cette demande ne nous a pas encore été exprimée. On souhaiterait connaître les experts en question. Le rapport est certainement en route, il ne nous est pas parvenu, il recevra la réponse qui convient.Est-ce que c'est un problème qui concerne les Nations unies ?Elles ont saisi les Nations unies, les Nations unies ne nous ont pas encore saisi officiellement.Il n’y a pas de problème sans solution, mais elle viendra toujours de la décision des autorités congolaises compétentes, sans aucun doute.Sans aucun doute, mais ce sont les autorités du pays qui apprécieront, ce ne sera jamais l’inverse. Ce ne sera jamais à cause des pressions qui viennent de l’extérieur.Semble-t-il.C’est de la pure machination, mais nous sommes habitués à ce genre de provocations.Je ne connais même pas Ecoplan Finance, comme vous dites. Et Escom Congo n’existe peut-être même plus. Au début, cette société a existé au Congo, je crois qu’elle a disparu. Vous voyez la grossièreté de la chose.Il y a plus que ça qui est dit sur le Congo et la famille présidentielle. Laissons la Terre tourner.Il nous est arrivé d’exercer le pouvoir pour douze ou treize ans une première fois, puis les événements nationaux en ont décidé autrement. Nous nous sommes retirés des affaires d’État dans les conditions que vous connaissez. D’autres événements nous ont permis de revenir aux affaires, je crois, jusqu’à aujourd’hui, avec le soutien de notre peuple.Nous continuons à le servir, jusqu’au jour où le peuple décidera le contraire, comme il l’a déjà fait une fois en 91-92. Nous nous plierons.C’est Dieu seul qui sait.