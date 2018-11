Entretien exclusif / Sébastien Pétronin : "Tiens le coup Maman, j'arrive !"

Début novembre, une nouvelle vidéo a semé la consternation dans la famille Pétronin. On y voit Sophie Pétronin, 73 ans, en photo, alitée et malade. "C'est uniquement un message des gens qui la détiennent, on la voit en photo, elle est sur fond d'écran, et elle est alitée", a expliqué son fils Sébastien . "Ce qui est dit est extrêmement préoccupant", poursuit-il, ça sent la fin, ça sent le sapin".



Sébastien Chadaud-Pétronin se bat depuis près de deux ans pour obtenir la libération de sa mère qui dirigeait une association d'aide aux orphelins de Gao, dans le nord du Mali. C'est là qu'elle a été enlevée le 24 décembre 2016.



Depuis Sébastien Chadaud-Pétronin s'est rendu plusieurs fois à Bamako pour tenter de nouer des contacts. Cette fois, il se rend à Nouakchott, la capitale mauritanienne.



Sur une vidéo, le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) - une alliance formée en mars 2017 par plusieurs mouvements islamistes armés du Mali, dont Ansar Dine, Al Mourabitoune et l’Emirat du Sahara, une émanation d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) - a revendiqué l'enlèvement. Sophie Pétronin y apparaît aux côtés de cinq autres otages occidentaux.