Ernest Mancoba à Paris : l'oeuvre d'une vie pour la première fois exposée

Né en 1904 à Johannesburg, l'artiste Ernest Mancoba a été ignoré de son vivant. Il était membre du collectif CoBrA, mouvement artistique pluri-disciplinaire, révolutionnaire et internationaliste ayant vu le jour à Paris en 1948. Le Sud-Africain en resta néanmoins un membre de l'ombre.A travers son oeuvre, il s'est efforcé de faire comprendre à l'Occident la culture et l'art africain, afin de réconcilier les identités. L'oeuvre d'Ernest Mancoba est exposée au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 23 septembre 2019.La conservatrice Alicia Knock a pisté les oeuvres de l'artiste décédé en 2002 et les a rassemblé dans une exposition inédite illustrant l'avant-gardisme et l'humanisme du peintre et sculpteur. Elle était l'invitée du journal Afrique de TV5MONDE.