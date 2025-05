Erratum - Chronique À vrai dire du 11 mai

Une imprécision de traduction a entrainé une erreur factuelle dans un sujet de la chronique À Vrai Dire du 11 mai 2025. Moïse Katumbi, président du parti congolais Ensemble, a déclaré dans l'émission 69 X minutes diffusée sur le réseau social X, le 2 mars : "Toutes les mines, aujourd’hui, ont disparu à 98 %. Il n’y a plus de mine. Ce projet du président, où il dit avoir offert ou promis l’exploitation minière, n’existe pas. C’est un rêve, un pur rêve." L'homme politique évoque bien la question des mines et non des minerais, contrairement à ce qui a été avancé dans la chronique. Moïse Katumbi ne sous-entend donc pas qu'il n'y aurait plus de minerais en République démocratique du Congo. La rédaction de TV5MONDE présente ses excuses.