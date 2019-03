Espace : le Rwanda envoie son premier satellite pour raccorder les écoles à Internet

Le premier satellite Rwandais a été mis en orbite dans la nuit du 27 février 2019, lancé depuis la base de Kourou en Guyane par une fusée russe Soyouz. Le ministère des Télécommunication du Rwanda a formé un partenariat avec le programme "OneWeb" qui effectuait là son premier lancement de 6 satellites dédiés aux communications Internet. "OneWeb" est une entreprise américaine — au programme éponyme — basée à Arlington en Virginie et dirigée par l’américain Greg Wyler en partenariat européen avec "Airbus Defence and Space". Plus de 600 satellites de connexion Internet devraient être lancés par le programme OneWeb d'ici à 2021.



"Icyerekezo", le satellite rwandais a été construit à Toulouse, en France, comme ses 5 autres alter-ego lancés en même temps que lui. Il doit permettre de donner un accès Internet au groupe scolaire secondaire de St Pierre Nkombo, situé sur l’île Nkombo du lac Kivu. Ce sont les étudiants de ce groupe scolaire qui ont ainsi nommé le satellite… qui leur offrira en exclusivité un accès haut débit à Internet. Le Rwanda mise sur le développement grâce à l'Internet par satellite La ministre des TIC (Technologies d'information et de communication) et de l'innovation, Paula Ingabire, a déclaré en janvier dernier au sujet du programme OneWeb et du satellite "Icyerekezo" : "Sans accès à Internet, les économies stagnent, l’éducation prend du retard, et le développement est considérablement plus lent que dans les régions connectées. Le gouvernement rwandais a déployé de remarquables efforts pour investir dans l’Internet à haut débit, et considère le lancement de ce satellite comme une excellente occasion de continuer à connecter à l’Internet les communautés les plus mal desservies".



Le Rwanda estime que le lancement du satellite "Icyerekezo" est un symbole de l’engagement du pays à developper l’industrie spatiale rwandaise, de renforcer les capacités locales, d’inspirer la jeune génération et de préparer le Rwanda à un avenir hyper-connecté. Récemment, lors du récent "Sommet des Gouvernements du monde" (World Government Summit) à Dubaï, l’UNICEF a annoncé le partenariat entre le "Rwanda et Project Connect", une initiative conçue pour cartographier visuellement l’état de la connectivité des écoles dans le monde. Le ministère rwandais des TIC et de l'Innovation a alors indiqué dans un communiqué que ces ensembles de données constitueraient une contribution essentielle à la conception de programmes durables visant à connecter les écoles du Rwanda et du monde entier.



Le programme implique de former des étudiants aux techniques spatiales dans le cadre des efforts de la "Rwanda Coding Academy", qui a été créée récemment pour former des experts locaux en développement de logiciels. Tous ces projets font partie de la politique du "Rwanda Digital Talent", visant à renforcer les capacités en TIC du pays.