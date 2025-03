Est de la RD Congo : rencontre des présidents congolais et rwandais au Qatar

Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi à Doha et ont réaffirmé leur soutien à un cessez-le-feu, selon un communiqué conjoint.

Le groupe armé M23, qui devait participer à des pourparlers de paix mardi à Luanda, a fait volte-face lundi soir en annonçant son refus d'y prendre part, compromettant les chances de cette énième tentative de résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les dirigeants congolais et rwandais ont rencontré l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, a précisé le communiqué.

"Les chefs d'Etat ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel", comme convenu lors d'un sommet africain le mois dernier, selon le texte.

La réunion a contribué à consolider "l'engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la République démocratique du Congo et la région", d'après la même source.

Plus tôt, l'Angola avait annoncé que les pourparlers de paix sur la RDC avaient été annulés en raison de circonstances imprévues, une possible allusion à l'absence du M23.

Le conflit dans l'est de la RDC riche en ressources et frontalier du Rwanda s'est intensifié ces derniers mois. Le M23 ("Mouvement du 23 mars"), piloté selon des experts de l'ONU par l'armée rwandaise et qui affirme défendre les intérêts des populations tutsies dans la région, a lancé fin janvier une offensive d'envergure, s'emparant en l'espace de quelques semaines des deux grandes villes de Goma et Bukavu.