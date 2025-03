Est de la RDC: cessez-le-feu aux contours flous après une rencontre Tshisekedi-Kagame

Les contours d'un possible cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) restent flous mercredi, au lendemain d'une rencontre surprise à Doha entre les présidents de la RDC Félix Tshisekedi et du Rwanda Paul Kagame.

Ces derniers mois, le conflit dans l'est de la RDC s'est intensifié: le groupe armé M23 ("Mouvement du 23 mars"), piloté selon des experts de l'ONU par l'armée rwandaise, a lancé fin janvier une offensive d'envergure et s'est emparé en l'espace de quelques semaines des deux grandes villes de l'Est congolais, Goma et Bukavu.

Mardi soir, alors que l'Angola, médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise, informait qu'à Luanda des négociations de paix prévues entre Kinshasa et le M23 n'avaient finalement pas eu lieu, le Qatar annonçait contre toute attente que des discussions entre les présidents congolais et rwandais s'étaient tenues dans la journée à Doha. La rencontre sous médiation de l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani avait été organisée dans le plus grand secret.

Selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les deux chefs d'Etat africains qui nourrissent une animosité mutuelle et ont tour à tour par le passé fait faux-bond à des tentatives de négociations, ont "réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel".

Des soldats du groupe armé M23 devant une mine à Rubaya, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 5 mars 2025 AFP/Archives

Les tractations doivent se poursuivre pour "établir des bases solides pour une paix durable", selon le Qatar qui a joué un rôle diplomatique important dans plusieurs crises ces dernières années dont le conflit israélo-palestinien, la guerre au Yémen mais aussi au Darfour et en Afghanistan.

"Les modalités de l'exécution de ce qui a été convenu seront précisées dans les jours qui viennent", a précisé la présidence congolaise.

Aéroport qatari au Rwanda

"Kinshasa était réticente jusqu'ici à une médiation du Qatar parce que le pays est perçu comme proche de Kigali notamment avec ses investissements au Rwanda", explique à l'AFP Trésor Kibangula, analyste politique à l'institut de recherche Ebuteli à Kinshasa. La riche nation du Golfe avait déjà fait une tentative en 2023, rappelle l'expert.

Le Qatar, qui a signé ces dernières années plusieurs accords-cadre d'investissements avec Kinshasa et Kigali, finance entre autres au Rwanda, à hauteur de plus d'un milliard de dollars, la construction d'un futur hub aéroportuaire proche de la capitale.

Selon une source proche de la présidence congolaise, les discussions pour la mise en place d'un cessez-le-feu porteront désormais sur la mise en œuvre d'une feuille de route adoptée lundi à Harare lors d'une réunion ministérielle conjointe des deux blocs régionaux des pays d'Afrique de l'est (EAC) et d'Afrique australe (SADC).

Des membres du groupe armé M23 le 1er mars 2025 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo AFP/Archives

Début février les chefs d'Etat des deux blocs réunis en Tanzanie avaient appelé à un "cessez-le-feu immédiat" pour tenter de mettre un terme au conflit qui fait craindre un embrasement régional.

Cette feuille de route consultée par l'AFP prévoit notamment "une déclaration de cessez-le-feu permanent" dans les quatre prochains mois avec un soutien des Casques bleus pour sécuriser les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Jusqu'ici, toutes les tentatives diplomatiques pour mettre fin au conflit en RDC ont échoué. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été signés, puis violés.

Mi-décembre, les présidents Tshisekedi et Kagame devaient se rencontrer à Luanda en vue d'un accord sur la base d'une feuille de route similaire. Les deux parties n'ont jamais réussi à s'accorder sur les termes de l'accord, et le sommet avait été annulé à la dernière minute.

L'est de la RDC, région riche en ressources naturelles et frontalière du Rwanda, est ravagé depuis 30 ans par des violences impliquant une myriade de groupes armés ainsi que certains pays voisins de l'immense nation d'Afrique centrale, défendant leurs propres intérêts notamment économiques.

Les dernières violences ont fait plusieurs milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, selon l'ONU et le gouvernement congolais.

