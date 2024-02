Est de la RDC: l'aéroport de Goma touché par au moins une "bombe"

L'aéroport de Goma, grande ville stratégique de l'est de la République démocratique du Congo, a été touché dans la nuit de vendredi à samedi par au moins une "bombe", sur fond de combats dans la région contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda.

Le trafic aérien national et international est cependant normal, ont assuré des sources sur place. Plusieurs avions, commerciaux, militaires ou humanitaires, ont décollé et atterri samedi matin, confirment les mouvements observés par le site de suivi des vols Flight Radar.

"Les activités tournent normalement... là, je suis en train de servir mes clients", dit à l'AFP un commerçant installé à l'entrée de l'aéroport, pendant que des voyageurs arrivent avec leurs bagages pour prendre leur avion.

Les autorités n'avaient pas communiqué officiellement en début d'après-midi sur l'incident survenu vers 02H00 (00H00 GMT) et aucune indication n'avait alors été fournie sur les éventuels dégâts causés par ce bombardement, ni sur la provenance du ou des engins.

"L'aéroport de Goma a été touché par une bombe cette nuit", a déclaré à l'AFP en début de matinée une source au gouvernorat du Nord-Kivu, sous couvert d'anonymat.

Un contact à l'aéroport a également parlé d'un seul engin, alors qu'une source sécuritaire, voulant aussi rester anonyme, évoquait "deux bombes" ayant touché l'aéroport mais n'ayant pas fait de dégâts selon elle.

"Des experts sont sur les lieux pour vérifier l'origine des tirs", a-t-elle précisé.

Dans la nuit, les habitants, dont un correspondant de l'AFP, ont entendu deux fortes détonations.

La province du Nord-Kivu, dont Goma est le chef-lieu, est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23 ("Mouvement du 23 mars"), appuyé par des unités de l'armée rwandaise, à l'armée congolaise associée notamment à des groupes armés dits "patriotes" et à deux sociétés militaires privées étrangères.

Plusieurs milliers de soldats et de miliciens sont engagés, ainsi que de l'artillerie, des avions de chasse Sukhoï-25, des drones. Selon un document de l'ONU consulté par l'AFP, l'armée rwandaise utilise également des armements sophistiqués tels que des missiles sol-air dans son soutien au M23.

Mini-Sommet

Le M23 est une rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes fin 2021 après plusieurs années de sommeil et s'est emparée depuis de vastes pans du territoire du Nord-Kivu.

Goma, agglomération de plus d'un million d'habitants, calée entre le lac Kivu au sud et la frontière rwandaise à l'est, est actuellement pratiquement coupée de toutes ses voies d'accès terrestres vers l'intérieur du pays, au nord et à l'ouest.

La RDC accuse le Rwanda et ses "supplétifs" du M23 de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est congolais. Le M23 affirme de son côté défendre une frange menacée de la population et réclame des négociations, que Kinshasa refuse, excluant de discuter avec des "terroristes".

Il y a une dizaine de jours, les combats se sont intensifiés au niveau de Sake, cité située à une vingtaine de km à l'ouest de Goma et considérée comme un dernier "verrou" sur la route de la capitale provinciale.

Selon diverses sources, il y a eu des dizaines de morts et blessés, civils et militaires.

Jeudi, l'armée sud-africaine a annoncé que deux de ses hommes, intégrés dans une force régionale d'Afrique australe qui vient de se déployer dans la région, avaient été tués et trois autres blessés.

Les initiatives diplomatiques lancées pour régler la crise n'ont jusqu'à présent rien donné.

Vendredi soir à Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, médiateur de l'UA, a réuni plusieurs chefs d'Etat africains pour discuter de la situation dans l'est de la RDC.

Selon les services du président de la RDC, Félix Tshisekedi, les discussions, auquel il participe, devaient se poursuivre samedi.

Félix Tshisekedi a été largement réélu pour un deuxième mandat le 20 décembre, après une campagne au cours de laquelle il a menacé de déclarer la guerre à Kigali et comparé le président rwandais à Adolf Hitler et à ses "visées expansionnistes".