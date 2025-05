Est de la RDC: le M23 expulse des civils vers le Rwanda voisin

Des membres du groupe armé M23 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 1er mars 2025

Le groupe armé M23 a expulsé samedi au Rwanda voisin plus de 300 civils présentés comme des ressortissants rwandais en situation illégale et embarqués dans des bus depuis Goma, la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a constaté l'AFP.

Lundi, le M23 avait montré à la presse 181 hommes de tous âges, présentés comme des "sujets rwandais en situation illégale" et amenés dans un stade de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, en présence du porte-parole militaire du groupe armé antigouvernemental, Willy Ngoma.

Les présumés ressortissants rwandais étaient en possession de documents d'identité congolais que le M23, qui avait assuré qu'il s'agissait de faux papiers, a brûlé sur la pelouse, avait constaté un journaliste de l'AFP.

Quelques centaines de femmes et enfants, les familles des individus interpellés, étaient par la suite également arrivés au stade, à bord de camions affrétés par le M23.

Aucune expulsion n'avait finalement eu lieu lundi et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) avait pris en charge ces familles à Goma.

Samedi matin, "360 personnes" ont été embarquées dans des bus depuis Goma, a indiqué à l'AFP Eujin Byun, porte-parole du HCR, et ont passé la frontière vers le Rwanda, en présence de représentants des autorités civiles du M23, a constaté l'AFP.

L'un des présumés rwandais interpellés, un homme âgé prénommé Eric, avait déclaré lundi à l'AFP être originaire de la localité de Karenga, située dans le Nord-Kivu et considérée comme un fief des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe armé fondé par d'anciens responsables hutu rwandais du génocide des Tutsi de 1994.

Le M23 et Kigali accusent Kinshasa de soutenir les FDLR, et ont justifié leur offensive dans l'est de la RDC par la nécessité de neutraliser ce groupe.

La majorité des familles expulsées par le M23 sont originaires de Karenga, et avaient été empêchées de retourner dans ce village après la prise de Goma par le M23 fin janvier, selon des sources sécuritaires et humanitaires.

Ces familles vivaient dans un centre d'accueil pour déplacés à Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, selon ces mêmes sources.

"Nous allons faire tout pour les réintégrer dans la société, pour qu'ils aient les mêmes responsabilités, les mêmes droits que les autres Rwandais", a déclaré à la presse Prosper Mulindwa, maire du district de Rubavu, au Rwanda voisin.

Début mars, vingt combattants présumés des FDLR, vêtus d'uniformes des Forces armées congolaises (FARDC), avaient été remis aux autorités rwandaises par le M23.

Kinshasa avait dénoncé un "montage grossier" destiné à discréditer son armée.