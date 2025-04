Est de la RDC : le M23/AFC tire dans un hôpital de Goma, un mort à déplorer

Médecins sans frontières (MSF) a dénoncé, vendredi 11 avril 2025, des tirs attribués au groupe antigouvernemental M23, qui ont fait un mort la semaine dernière dans un hôpital de Goma, dans l'est de la République démocratique (RDC).

L'hôpital de Kyeshero à Goma en RDC a été le théâtre de tirs. Une personne a été tuée et trois autres ont été blessés.

Le groupe armé M23 (pour "Mouvement du 23 mars"), soutenu par le Rwanda, a lancé en décembre une offensive éclair dans l'est de la RDC, qui lui a permis de s'emparer, en janvier et février, de Goma, capitale du Nord-Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud-Kivu.

Dans la soirée de vendredi 4 à samedi 5 avril 2025, "une vingtaine d'hommes armés appartenant au M23/AFC (Alliance fleuve Congo, Ndlr) sont entrés dans l'enceinte de l'hôpital de Kyeshero, à Goma, à la recherche de personnes ayant trouvé refuge à l'intérieur" de l'établissement et "ne souhaitant plus en sortir depuis plusieurs semaines", indique MSF dans un communiqué.

"Au cours de cette opération, les équipes de MSF (...) ont été témoins de tirs provenant de ces hommes en armes. Une personne a été tuée, trois autres blessées. Deux membres du personnel de l'hôpital ont été violemment frappés", précise l'ONG médicale.

Une cinquantaine d'incidents

Ces "tirs ont semé la peur et perturbé les services médicaux (...) Ces événements sont inacceptables", a déclaré Margot Grelet, coordinatrice des urgences pour MSF à Goma et au Nord-Kivu, cité dans le communiqué.

MSF affirme par ailleurs que depuis le début de l’année, ces équipes ont été confrontées à "une quinzaine d'incidents violents affectant directement les structures et hôpitaux qu’elles soutiennent" dans les provinces du Nord- et du Sud-Kivu.

L'est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda, est en proie à des conflits depuis trente ans. Les violences qui ravagent cette région impliquent de nombreux groupes armés ainsi que certains pays voisins de l'immense nation d'Afrique centrale, défendant leurs propres intérêts notamment économiques.

Les dernières violences ont fait des milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, selon l'ONU et le gouvernement congolais.