Est de la RDC: le pape François déplore les "massacres"

Le pape François a déploré dimanche "les combats et les massacres" de civils dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont "de nombreux chrétiens" qu'il a qualifiés de "martyrs" de la foi.

"Nous continuons à recevoir des nouvelles douloureuses sur des combats et des massacres perpétrés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo", a déclaré le pape à l'issue de l'Angélus.

"J'appelle les autorités nationales et les communautés internationales à faire tout leur possible pour la cessation des violences et la protection de la vie des civils", a poursuivi le pape.

"Parmi les victimes il y a de nombreux chrétiens tués en raison de la haine envers leur religion, ce sont des martyrs. Leur sacrifice (...) nous apprend à témoigner de l'Evangile avec courage et cohérence", a conclu le pape argentin.

Près de 150 personnes sont mortes depuis début juin dans l'Est de la RDC dans des tueries attribuées au groupe ADF, affilié à l'organisation jihadiste Etat islamique, dont 42 au cours d'un massacre commis dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les données des autorités locales et de la société civile.