Est de la RDC: à l'hôpital de Bukavu, le récit des rescapés des explosions

"Tous ceux qui étaient devant moi sont morts", raconte Jules Kitumaini à l'hôpital de Bukavu qui accueille la soixantaine de personnes blessées la veille par des explosions lors d'un meeting du M23 dans cette ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le bilan est désormais de 13 tués, après le décès de deux blessés, a indiqué à l'AFP vendredi une source hospitalière à Bukavu, "on est en pleine identification des corps".

Jeudi, une foule compacte s'était rassemblée sur la place de l'Indépendance de Bukavu pour écouter des dirigeants du M23.

Ce mouvement antigouvernemental qui a repris les armes en 2021 dans la région, soutenu selon des experts de l'ONU par des troupes rwandaises, s'est emparé le 16 février de cette ville, chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

"Juste à la fin du meeting, un objet emballé dans un sachet noir - je ne sais pas quoi exactement - est tombé sur la place et a explosé", raconte Jules Kitumaini à l'AFP, allongé sous l'une des quatre tentes dressées dans l'enceinte de l'hôpital provincial de Bukavu pour faire face à l'afflux de blessés.

Des personnes assistent un homme blessé à l'hôpital provincial de Bukavu, le 27 février 2025 en RDC AFP

Touché aux pieds et à la poitrine, ce ferrailleur de 27 ans, vivant à Kadutu, une commune de Bukavu, passe plusieurs minutes allongé au sol, avant qu'un homme à moto l'emmène à l'hôpital.

"Tous ceux qui étaient devant moi (sur la place) sont morts (...) j’avais vraiment peur de perdre mes jambes", ajoute-t-il, disant toujours ressentir de "fortes douleurs dans le dos jusqu'aux pieds" et de "forts vertiges". Les médecins ont "dit que j'ai perdu beaucoup des sang", souligne-t-il.

- mort "si absurde" -

Les auteurs et les mobiles de ces attaques sont inconnus. Tout comme le type d'engin qui a explosé.

Des personnels soignants transportent un blessé à l'hôpital provincial de Bukavu, le 27 février 2025 en RDC AFP

Guylain Mugisho, chômeur de 22 ans, a lui aussi simplement "vu, en l'air, un truc emballé dans un sachet noir tomber" au milieu "d'une foule compacte et exploser".

"Tous ceux qui étaient sur sa trajectoire sont tombés et sont restés au sol. Ceux qui le pouvaient ont pris la fuite et quelques minutes après il y a eu une deuxième explosion", raconte-t-il.

Lui-même se sauve avant de se rendre compte qu'il est blessé. Comme Jules Kitumaini il est transporté à l'hôpital par un motard et reçoit des soins. "Mais je sens qu'il y a toujours quelques éclats dans mon pied", dit-il.

Maçon de 39 ans, Justin Kabika a juste vu quelque chose qu'il n'a pas identifié tombé à côté de lui "et exploser": "j'ai pris la fuite", mais "après quelques minutes, je me suis rendu compte que j'étais plein de sang et que mon pied ne fonctionnait plus normalement".

Ce père de 10 enfants, qui dit ne plus pouvoir poser les pieds par terre, attend désormais d'être opéré pour que lui soit retiré des éclats de ses jambes.

Samuel Nsamba sort lui de la morgue de l'hôpital, où repose sa mère, tuée dans les explosions. Tous deux vendaient des vêtements sur la place de l'Indépendance et s'y sont retrouvés bloqués quand elle a été bouclée par les hommes du M23.

Des personnels soignants prennent en charge un blessé à l'hôpital provincial de Bukavu, le 27 février 2025 en RDC AFP

"Cela me fait mal de perdre ma mère d'une façon si absurde", alors que "nous ne venions même pas pour le meeting, nous ne faisions que passer et avons été bloqués", raconte Samuel Nsamba.

Sur son lit, Justin Kabika pense lui aussi à cette absurdité: "Dieu seul sait pourquoi je suis toujours en vie, je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts".