Est de la RDC: l'Ouganda risque d'être dépassé par les arrivées de réfugiés (ONU)

Des déplacés quittent le camp de Bulengo, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 12 février 2025

Plus de 40.000 Congolais fuyant les violences dans l'est de la RDC ont trouvé refuge en Ouganda depuis janvier, un flux qui pourrait submerger un système mis à mal par la réduction de l'aide américaine, a prévenu mardi l'ONU.

L'Ouganda, qui accueille selon l'ONU 1,8 million de réfugiés, partage une frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), pays où le M23, soutenu par Kigali, s'est emparé fin janvier des deux principales ville des l'est, Goma et Bukavu.

Des dizaines de milliers de personnes ont fui ces affrontements qui ont fait environ 900 morts selon l'ONU, bien que Kinshasa avance un bilan bien plus élevé.

"Depuis janvier, plus de 41.000 Congolais ont trouvé refuge en Ouganda, portant le nombre total de Congolais (...) à près de 600.000" dans le pays, a déclaré dans un communiqué Matthew Crentsil, représentant du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) en Ouganda.

Quelque 70.000 réfugiés soudanais y ont également fui la guerre civile qui ravage leur pays depuis deux ans, a-t-il indiqué.

Avec au moins 600 arrivées quotidiennes ces deux dernières semaines, le système d'accueil est surchargé, et en même temps mis à rude épreuve par la réduction de l'aide américaine, a expliqué M. Crentsil.

"Les centres de transit et d'accueil à la frontière débordent", a-t-il déclaré, décrivant comment, avant la saison des pluies, les réfugiés étaient hébergés dans "tous les espaces disponibles, y compris les cuisines et les zones d'enregistrement".

Des déplacés rassemblent leurs biens avant de quitter Bulengo, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 12 février 2025 AFP/Archives

"Les graves pénuries d'eau, de latrines et d'installations sanitaires (…) exposent les populations à un risque grave de maladies mortelles", a-t-il ajouté.

Dans les centres de transit comme celui de Nyakabande, conçus pour accueillir 7.000 personnes, ils sont désormais "six fois plus nombreux".

Les Etats-Unis sont le principal donateur du HCR, représentant plus de 40% du total des contributions reçues. Après le gel de la plupart des financements de l'aide étrangère américaine décidé par le président Donald Trump, le budget santé 2025 du HCR a été réduit de 87% par rapport à 2024, exposant "plus de 520.000 réfugiés à un risque accru de maladies infectieuses et de décès", selon l'organisation.

Depuis, environ 250 professionnels de santé travaillant notamment à l'accueil des réfugiés ont été licenciés dans le pays.

"La pénurie de financement a un impact significatif sur la réponse", selon M. Crentsil, le HCR étant contraint de réduire ses activités de protection afin de "prioriser les besoins les plus critiques".

Le mois dernier, le HCR a indiqué que plus de 100.000 personnes avaient fui les violences en RDC vers les pays voisins.

Le Burundi a fermé la semaine dernière un centre de transit abritant 45.000 personnes, un responsable local qualifiant la situation au stade de Rugombo d'"intenable".