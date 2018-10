eSwatini : résultats mitigés après le changement de nom du Swaziland

Le basculement a surpris tout le monde. Il s'est fait il y a moins de six mois en pleine célébration des 50 ans de l'indépendance et à la discrétion du roi.



"Nous les Swazis avons un nom que le pays avait dans le passé, explique le roi Mswati III. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous annonce que le royaume de Swaziland retrouve son nom ancien. À partir d'aujourd'hui, c'est le royaume d' éSwatini."



eSwatini, un nom qui remonte à avant l'époque coloniale. Un nom qui n'avait pas totalement disparu des papiers officiels puisque qu'il apparaissait entre parenthèses sur les passeports. Une décision autocratique ? Thulani Maseko est avocat. Comme l'opposition, il dénonce une décision autocratique du pouvoir monarchique. Il a donc porté l'affaire devant les tribunaux.



"Nous sommes beaucoup à penser que le nom d'un pays c'est notre identité, explique l'avocat Thulani Maseko. S'il est changé, pour quelque raison que ce soit, il faut qu'il y ait un processus de consultation du peuple, pour savoir si ce changement de nom est accepté en premier lieu et si oui, quel nom donner au pays."

Billets de banque, documents administratifs... Et c'est la deuxième problématique soulevée par une partie de l'opposition qui conteste le choix du nom de eswatini. "Certains disent que le pays s'appelait Ngwane", (Ganwane) rappelle Thulani Maseko, donc même d'un point de vue historique nous ne sommes pas sûr que de nouveaux nomq nous ramènnt à ce que nous étions avant..."



Alors, six mois après l'annonce royale... Où est-on? La greffe n'a pas vraiment pris. Il faut dire que dans un pays où 63% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, une telle mesure a un coût. Il faut tout refaire des billets de banques aux documents administratifs en passant par les devantures des bâtiments. C'est ce qui explique, par exemple ce "Université de" qui apparaît devant le campus de Manzini. Facade inachevée, en attente d'une mise à jour...