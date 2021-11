Ethiopie: Abiy Ahmed appelle les rebelles tigréens à "se rendre"

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé mardi les rebelles du Tigré à se rendre, affirmant que les forces gouvernementales se rapprochaient de la victoire, une semaine après s'être engagé à diriger les opérations militaires sur le front.

Ces déclarations optimistes interviennent alors que les combats font rage sur au moins trois fronts, dont l'un est situé près de la ville de Debre Sina, à moins de 200 kilomètres de la capitale Addis Abeba.

"La jeunesse du Tigré est en train de tomber comme des feuilles. Sachant qu'elle est vaincue, elle est dirigée par quelqu'un qui n'a ni vision, ni plan clair", a déclaré Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, dans un extrait vidéo diffusés sur les médias d'État.

"Ils devraient se rendre aujourd'hui à la Force de défense nationale éthiopienne (ENDF, nom de l'armée éthiopienne, ndlr), aux forces spéciales, aux milices et au peuple", a lancé le Premier ministre.

Cette vidéo est la dernière en date d'une série montrant Abiy Ahmed en uniforme militaire avec des soldats, dans ce qui semble être la région de l'Afar.

Cette zone est le théâtre de violents combats ces dernières semaines, alors que les combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) tentent de prendre le contrôle d'une route stratégique reliant Djibouti à Addis Abeba.

Dimanche, les médias d'État ont affirmé que l'armée avait pris le contrôle de la ville de Chifra.

Abiy Ahmed a affirmé mardi que des succès similaires allaient suivre sur le front ouest, dans la région de l'Amhara.

"L'ennemi a été vaincu. Nous avons remporté une victoire impensable avec le commandement oriental en un jour. Maintenant, à l'ouest, nous allons répéter cette victoire", a-t-il déclaré.

- "Moral remonté" -

Les médias d'Etat éthiopiens ont annoncé mercredi dernier qu'Abiy Ahmed s'était rendu au front pour diriger la "contre-offensive" contre les rebelles. Quelques jours plus tôt, le TPLF avait affirmé contrôler la ville de Shewa Robit, située à 220 kilomètres au nord-est d'Addis Abeba.

Cette annonce "a inévitablement remonté le moral des troupes et encouragé le peuple éthiopien à s'unir, à résister et à repousser la menace de l'organisation terroriste (terme utilisé par le gouvernement pour désigner le TPLF, ndlr)", a déclaré mardi la porte-parole du Premier ministre, Billene Seyoum, lors d'une conférence de presse.

"Sur les seuls derniers jours, de grandes avancées ont été accomplies pour contraindre le TPLF à renoncer à occuper des zones-clés", a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du TPLF a qualifié lundi la présence d'Abiy sur le front de "cirque" impliquant de "grotesques jeux de guerre".

- Départs d'étrangers -

La guerre a éclaté en novembre 2020 après qu'Abiy Ahmed a envoyé l'armée dans la région septentrionale du Tigré afin d'en destituer les autorités locales, issues du TPLF, qui défiaient son autorité et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires.

Abiy Ahmed avait proclamé la victoire trois semaines plus tard, après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais, en juin, le TPLF a repris l'essentiel du Tigré et poursuivi son offensive dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar.

Les près de 13 mois de guerre ont fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU.

Les craintes d'une marche des rebelles sur la capitale ont incité plusieurs pays -dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni- à demander à leurs citoyens de quitter l'Éthiopie dès que possible.

L'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, est ces dernières semaines à la tête d'une campagne internationale pour tenter de négocier un cessez-le-feu, sans progrès visible jusqu'à présent.

Selon des diplomates, la présence d'Abiy au front pourrait indiquer un manque d'intérêt pour des négociations de paix.

"Sa décision de rejoindre l'armée sur le champ de bataille ne signifie pas un changement dans la position de principe du gouvernement sur une solution pacifique à ce conflit", a assuré Billene Seyoum mardi.

Les deux camps sont pour l'instant loin de s'entendre sur d'éventuels pourparlers.

Le gouvernement a notamment affirmé que toute discussion devrait avoir comme préalable un retrait du TPLF de l'Amhara et de l'Afar, ce que le TPLF considère comme "absolument pas envisageable".