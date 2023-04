Éthiopie : deux humanitaires d’une ONG américaine assassinés en Amhara

L’armée déployée dans plusieurs grandes villes

Qui sont les “forces spéciales” éthiopiennes en Amhara ?

- Des manifestations et blocages de routes en Amhara sont rapportés depuis jeudi 6 avril.



- Depuis près d’une semaine, le gouvernement fédéral a entamé le processus de désarmement et de réaffectation dans l'armée fédérale ou la police de membres d'unités militaires sous autorité régionale.



- Appelées "forces spéciales" en Éthiopie, ces unités ont été mises sur pied hors de tout cadre légal depuis une quinzaine d'années par certains États régionaux.

Un conflit qui dure

"Chuol Tongyik, un responsable de la sécurité, et Amare Kindeya, un chauffeur, ont été tués par balles dans un véhicule de l’ONG américaine Catholic relief services (CRS). Ils se trouvaient dans la région de l'Amhara alors qu’ils effectuaient “un trajet de retour vers Addis Abeba après une mission", explique l'organisation."Les circonstances de leur meurtre", survenu dimanche 9 avril, "sont inconnues", précise l'ONG catholique basée aux États-Unis. Selon son site internet, le CRS travaille en Éthiopie depuis près de 60 ans.La situation est difficile à évaluer en Amhara, interdite d'accès à la presse "pour des raisons de sécurité". Lundi, des restrictions - notamment de circulation nocturne et de réunions - ont été imposées à trois des principales villes d'Amhara - Gondar, Dessie et Debre Birhan.Ces règles ont été édictées par le "poste de commandement" militaire de chacune des villes, laissant supposer que l'armée fédérale est désormais en charge de leur sécurité.Dimanche, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré que le processus de désarmement irait à son terme "quel qu'en soit le prix" et averti "que la loi s'appliquerait contre ceux jouant délibérément un rôle déstabilisateur".Le gouvernement assure que le processus se déroule dans toutes les régions et pour l'heure les troubles sont limités à l'Amhara. Sur place, ses "forces spéciales", puissantes, ont apporté une aide cruciale à l'armée fédérale durant les deux ans de conflit armé contre les autorités de la région du Tigré.Un accord signé en novembre a mis fin à cette guerre, mais l'Éthiopie reste déchirée par de multiples conflits locaux, souvent liés au réveil de revendications identitaires et foncières depuis la nomination du président Abiy Ahmed en 2018, après trois décennies de régime d'une coalition dominée par la minorité tigréenne.Deuxième peuple d'Éthiopie en nombre, les Amhara en ont longtemps constitué l'élite politique et économique du pays. Des conflits territoriaux les opposent aux Tigréens, mais aussi aux Oromo, le peuple le plus nombreux d'Éthiopie.