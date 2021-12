Ethiopie: l'armée reprend le site de Lalibela aux rebelles

L'Ethiopie a annoncé mercredi la reprise par les forces pro-gouvernementales du site de Lalibela, classé par l'Unesco au patrimoine mondial, passé en août sous le contrôle des rebelles de la région du Tigré, alors que l'administration du Premier ministre cherche à reprendre les territoires encore aux mains des rebelles.

Après les récentes revendications des combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) sur des gains territoriaux s'inscrivant dans une stratégie de marche vers la capitale Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la semaine dernière qu'il se rendait sur le champ de bataille.

Depuis lors, le gouvernement a annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs petites villes, dont Shewa Robit, à environ 220 kilomètres, au nord-est de la capitale par la route et mercredi, Lalibela, classée au patrimoine mondial par l'Unesco.

Les forces pro-gouvernementales ont "saisi la ville historique de Lalibela et l'aéroport international de Lalibela", a annoncé le service de communication du gouvernement dans un communiqué.

Lalibela est notamment célèbre pour ses églises taillées dans le roc dans la région d'Amhara, datant des 12ème et 13ème siècles.

Le communiqué ajoute que les forces pro-gouvernementales "marchent également sur la ville de Sekota" dans la région d'Amhara dans le nord de l'Ethiopie, alors même que des combats se seraient étendus à Debre Sina, une ville située à moins de 200 kilomètres par la route d'Addis Abeba.

Plus tôt mercredi, les autorités éthiopiennes ont affirmé que les forces pro-gouvernementales avaient repris la localité de Shewa Robit, située à environ 220 kilomètres de la capitale, une semaine après que les rebelles tigréens en avaient revendiqué le contrôle.

Forces pro-gouvernementales et rebelles du TPLF s'affrontent depuis plus d'un an dans le nord de l'Ethiopie.

En juin, les rebelles ont repris l'essentiel du Tigré, puis avancé dans les régions voisines de l'Afar et de l'Amhara, où ils ont affirmé début novembre avoir capturé les villes de Dessie et Kombolcha, carrefour stratégique sur la route menant à la capitale.

Les combats se dérouleraient actuellement sur trois fronts, dont un près de Debre Sina.

- Pékin contre "toute ingérence" -

Ces derniers jours, les médias d'Etat ont diffusé des images d'Abiy Ahmed en uniforme dans ce qui semble être la région de l'Afar. Dimanche, ces médias ont affirmé que l'armée contrôlait la ville afar de Chifra. Abiy Ahmed a promis mardi de nouveaux succès à venir en Amhara.

Les craintes d'une marche des rebelles sur Addis Abeba ont amené plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne à appeler leurs citoyens à quitter l'Ethiopie dès que possible, bien que le gouvernement affirme que les gains revendiqués par le TPLF sont exagérés.

Si Washington a ouvertement critiqué la gestion de la guerre par Abiy, la Chine et la Russie ont été plus circonspectes.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a tweeté mercredi des images d'un point presse d'un haut diplomate chinois, Wang Yi, lors de sa visite dans le pays, en citant ses déclarations : "La Chine s'oppose à toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Ethiopie".

Olusegun Obasanjo, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, mène d'intenses efforts diplomatiques en vue de parvenir à un cessez-le-feu, mais peu de progrès ont été enregistrés jusqu'à présent.

Des responsables éthiopiens ont précédemment déclaré que les rebelles devaient se retirer d'Amhara et d'Afar avant qu'une "solution pacifique" ne puisse être trouvée, ce que le TPLF a rejeté.

La guerre a éclaté en novembre 2020 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée dans la région du Tigré afin d'y destituer les autorités locales, issues du TPLF, qui défiaient son autorité et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires.

En près de 13 mois, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU.