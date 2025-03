Ethiopie: la mairie de Mekele, capitale du Tigré, reprise par une faction du parti au pouvoir

Une faction du parti au pouvoir au Tigré a pris le contrôle de la mairie de la capitale Mekele, renforçant les tensions dans cette région instable de l'Ethiopie où une nouvelle guerre est redoutée, a déclaré vendredi à l'AFP une source proche des nouvelles autorités.

"L'ancien maire a été réinstallé", a déclaré à l'AFP Wondimu Asamnew, un proche de Debretsion Gebremichael, le numéro 1 du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui défie ouvertement Getachew Reda, haut cadre de ce parti et actuel chef de l'administration intérimaire du Tigré.

"Normalement, le conseil municipal élit un maire, mais le précédent avait été limogé par Getachew, ce qui est illégal", a justifié M. Wondimu.

Depuis plusieurs mois, le TPLF, qui gouverne le Tigré après avoir été hégémonique pendant plus de trois décennies en Ethiopie, connaît de fortes turbulences internes, M. Getachew étant toujours plus marginalisé et critiqué par son adversaire Debretsion Gebremichael.

Ces tensions se traduisent ces derniers jours par une multiplication des initiatives hostiles entre les deux hommes et leurs partisans, et font craindre un retour de la guerre.

Vue de Mekele, capitale de la région éthiopienne du Tigré, le 26 mai 2024 AFP/Archives

Mardi, l'administration intérimaire du Tigré avait annoncé le renvoi le trois hauts gradés des Forces de défense du Tigré (TDF, armée locale) proches de M. Debretsion.

Le même jour, des hommes en armes fidèles à ce dernier avaient pris le contrôle d'Adigrat, la deuxième ville du Tigré, où ils ont également délogé l'édile nommé par l'administration intérimaire.

A Mekele, la radio FM Mekele, qui dépend de la municipalité, a également changé de direction. "Nous ne faisons que respecter les directives, ce n'est pas du tout un coup de force", a toutefois relativisé le proche de Gebremichael Debretsion, Wondimu Asamnew.

Ces divisions au sein du parti ont ravivé les craintes d'une résurgence de violences au Tigré, région du nord de l'Ethiopie meurtrie par l'une des guerres les plus sanglantes des dernières décennies (au moins 600.000 morts) entre novembre 2020 et novembre 2022.

Les rebelles tigréens étaient alors opposés aux forces fédérales, appuyées par des milices locales et l'armée érythréenne.

Les armes se sont finalement tues après un accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, que les luttes de pouvoir au sein du TPLF semblent fragiliser plus que jamais.

Les tensions sont également vives entre l'Ethiopie et son voisin l'Erythrée, qui partage une longue frontière avec le Tigré.