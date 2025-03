Ethiopie: le choléra se "propage rapidement" dans l'ouest, au moins 31 morts (MSF)

Au moins 31 personnes sont mortes du choléra et plus de 1.500 cas ont été signalés dans l'ouest de l'Ethiopie où la maladie se "propage rapidement", a affirmé vendredi Médecins sans frontières (MSF).

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie, le bacille vibrio cholerae ou vibrion cholérique.

Les trois-quarts des personnes infectées ne présentent aucun symptôme.

Mais la maladie peut être redoutable pour 10 à 20% des cas, avec diarrhées sévères et vomissements qui provoquent une déshydratation accélérée.

"Le choléra se propage rapidement dans l'ouest de l'Ethiopie (...) mettant en danger des milliers de vie", déplore MSF dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'ONG fait état d'au moins 31 décès et plus de 1.500 cas dans la région de Gambella, frontalière du Soudan du Sud, en se basant sur les chiffres du bureau régional de santé.

La situation dans l'ouest de l'Ethiopie est aggravée par l'arrivée de personnes qui fuient les violences au Soudan du Sud et traversent "la frontière en quête de soins médicaux d'urgence", ajoute-t-elle.

Dans le plus jeune Etat de la planète, en proie à l'instabilité depuis son indépendance du Soudan en 2011, une épidémie de choléra a été déclarée en octobre 2024.

"Des milliers de personnes sont déplacées et perdent l'accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement, facteurs clés de la propagation rapide du choléra", a poursuivi MSF.

Un précédent bilan, donné le 22 février à l'AFP par un responsable médical local, faisait état d'au moins 15 morts et plus de 200 cas depuis début février.

Depuis plusieurs semaines, des affrontements opposent le gouvernement sud-soudanais et des groupes armés dans le Haut-Nil (nord-est) et cela "aggrave l'épidémie", selon MSF.

Plusieurs régions d'Ethiopie, géant d'Afrique de l'Est d'environ 120 millions d'habitants, sont confrontées à des épidémies de choléra, notamment l'Amhara, la deuxième plus peuplée.

En 2023, le nombre de cas de choléra signalés dans le monde avait augmenté de 13% et les décès de 71% par rapport à 2022, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Plus de 4.000 personnes sont mortes (...) de cette maladie évitable et facilement traitable", a-t-elle déploré.