Ethiopie: le gouvernement affirme avoir repris plusieurs localités sur la route de la capitale

Les autorités éthiopiennes ont affirmé mercredi que les forces pro-gouvernementales avaient repris la localité de Shewa Robit, située à environ 220 kilomètres de la capitale Addis Abeba, une semaine après que les rebelles tigréens en eurent revendiqué le contrôle.

Le porte-parole du gouvernement, Legesse Tulu, a déclaré que Shewa Robit faisait partie de plusieurs localités reprises par les forces loyales fidèles au Premier ministre Abiy Ahmed, qui a annoncé la semaine dernière se rendre au front pour mener la "contre offensive" contre les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

"Sur le front de Shewa, Mezezo, Molale, Shewa Robit, Rasa et leurs environs ont été libérées des terroristes du TPLF", a déclaré Legesse dans des commentaires diffusés sur les médias d'État.

Forces pro-gouvernementales et rebelles tigréens s'affrontent depuis plus d'un an dans le nord de l'Ethiopie.

En juin, les rebelles ont repris l'essentiel du Tigré, puis avancé dans les régions voisines de l'Afar et de l'Amhara, où ils ont affirmé début novembre avoir capturé les villes de Dessie et Kombolcha, carrefour stratégique sur la route menant à la capitale.

M. Legesse a assuré que le gouvernement reprendrait "dans un court laps de temps" les villes amhara de Dessie et Lalibela, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco prise par les rebelles en août.

Les combats se dérouleraient actuellement sur trois fronts, dont un près de Debre Sina, ville amhara située à moins de 200 km d'Addis Abeba.

Ces derniers jours, les médias d'État ont diffusé des images d'Abiy Ahmed en uniforme dans ce qui semble être la région de l'Afar. Dimanche, ces médias ont affirmé que l'armée contrôlait la ville afar de Chifra. Abiy Ahmed a promis mardi de nouveaux succès à venir en Amhara.

Les craintes d'une marche rebelle sur Addis Abeba ont amené plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne à appeler leurs citoyens à quitter l'Éthiopie dès que possible, bien que le gouvernement affirme que les gains revendiqués par le TPLF sont exagérés.

La guerre a éclaté en novembre 2020 après qu'Abiy Ahmed a envoyé l'armée dans la région du Tigré afin d'y destituer les autorités locales, issues du TPLF, qui défiaient son autorité et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires.

En près de 13 mois, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU.