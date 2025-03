Ethiopie: le gouvernement "suit attentivement" la situation au Tigré

Le gouvernement éthiopien "suit attentivement" la situation au Tigré, région septentrionale où des tensions entre deux factions du parti au pouvoir menacent d'engendrer une nouvelle guerre, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos.

Le Tigré a été le théâtre entre novembre 2020 et novembre 2022 d'un des conflits les plus violents des dernières décennies entre les forces fédérales, appuyées par des milices locales et l'armée érythréenne, et les rebelles tigréens.

Cette guerre a entraîné la mort d'au moins 600.000 personnes dans cette région d'environ six millions d'habitants, selon l'UA. Les armes se sont finalement tues après un accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud.

Mais depuis plusieurs mois, des retards sur la mise en oeuvre du texte nourrissent des tensions croissantes au sein du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti qui gouverne la région après avoir été autrefois hégémonique en Ethiopie.

Un haut cadre du parti, Getachew Reda, placé à la tête d'une administration intérimaire par les autorités fédérales, s'oppose au numéro 1 du TPLF, Debretsion Gebremichael.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gedion Timothewos lors du rapport sur le processus de paix au Tigré au 38ème sommet de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba, le 16 février 2025 AFP/Archives

Les autorités d'Addis Abeba "suivent attentivement la situation" dans la région, a affirmé vendredi Gedion Timothewos. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir le respect de l'accord de paix de Pretoria, du cessez-le-feu et de la paix dans le nord de l'Éthiopie", a-t-il poursuivi.

Mardi, des hommes en armes fidèles à M. Debrietsion ont pris le contrôle d'Adigrat, deuxième ville du pays, proche de l'Erythrée.

Cette faction a également pris jeudi le contrôle de la capitale Mekele, en renversant un maire nommé par l'administration intérimaire.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a qualifié cette faction de "fauteurs de troubles", et l'a accusée lors d'une conférence de presse aux côtés de M. Reda d'essayer "ouvertement et manifestement de démanteler l'administration intérimaire par la violence".

M. Gedion a également affirmé que les proches de M. Debretsion ont établi "des contacts et collaborent avec des forces extérieures hostiles à l'Éthiopie", sans donner plus de précisions.

Carte d'Ethiopie localisant le Tigré et sa capitale, Mekele AFP/Archives

Mais les regards se tournent vers l'Erythrée, voisin de l'Ethiopie qui partage une longue frontière avec le Tigré, avec qui les relations sont tendues.

De 1998 à 2000, les deux pays de la Corne de l'Afrique se sont livré une guerre pour des différends territoriaux qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a obtenu en 2019 le prix Nobel de la paix après avoir conclu un accord de paix avec le président érythréen Issaias Afeworki, au pouvoir sans partage depuis 1993, qui avait brièvement permis une réouverture des frontières.

Les relations se sont à nouveau tendues après la guerre du Tigré.

Les ambitions d'Abiy Ahmed d'un accès à la mer pour l’Éthiopie, pays enclavé, ont également provoqué le courroux de l’Érythrée, qui accuse son voisin de lorgner le port érythréen d'Assad.