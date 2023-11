Ethiopie: les miliciens ont évacué la ville sainte de Lalibela, retour de l'armée

L'armée fédérale éthiopienne a repris jeudi le contrôle de la ville sainte orthodoxe de Lalibela (nord), située dans l'Etat régional de l'Amhara, après le départ des miliciens qui s'en étaient largement emparés la veille, selon des habitants.

S'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité, un diacre de cette localité d'environ 35.000 habitants, mondialement connue pour ses églises médiévales taillées dans la roche, a indiqué à l'AFP avoir assisté jeudi matin aux funérailles de 16 policiers, tués dans les combats.

"Mais nous ne connaissons pas le bilan complet des victimes", a-t-il précisé, ajoutant connaître un habitant ayant été tué et une habitante blessée par les forces fédérales.

Aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible et ni le gouvernement fédéral, ni l'armée éthiopienne, ni les autorités régionales n'étaient joignables ou n'ont répondu aux messages de l'AFP depuis mercredi.

"L'armée (fédérale) contrôle la ville, les (miliciens d'"autodéfense" amahra) Fano sont partis tôt ce matin" d'eux-mêmes, a ajouté le diacre.

Les Fano "sont partis durant la nuit. L'armée fédérale contrôle la ville", a confirmé à l'AFP, également sous le couvert de l'anonymat, un autre habitant de Lalibela.

Les Fano - milices informelles amhara composées de citoyens-combattants volontaires - ont épaulé l'armée éthiopienne durant les deux ans de conflit l'ayant opposée aux autorités rebelles de l'Etat régional voisin du Tigré, auquel a mis fin un accord signé en novembre 2022 à Pretoria.

"pas dégâts directs" sur les églises

Cet accord, vu comme un retournement d'alliance alors que des différends territoriaux opposent amhara et tigréens, a exacerbé les tensions en Amhara. Celles-ci ont dégénéré en conflit ouvert quand le gouvernement fédéral a tenté en avril de désarmer des forces régionales.

"Jusqu'à tôt ce matin, les Fano contrôlaient l'essentiel de la ville. Quand on s'est réveillé, ils terminaient de la quitter", a lui aussi raconté un autre habitant, précisant voir l'armée fédérale "déployée dans les rues".

Des miliciens amhara Fano devant l'église St-George taillée dans la roche, le 7 décembre 2021 à Lalibela, en Ethiopie AFP/Archives

Selon ces habitants, plus aucun affrontement n'était audible jeudi, au lendemain d'une journée durant laquelle coups de feu et explosions ont littéralement secoué la ville.

Les onze églises monolithiques, datant du XIIIe siècle, inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco et qui attirent habituellement pèlerins et touristes internationaux, n'ont pas subi "de dégâts directs", a assuré le diacre.

"Mais elles devront être inspectées", pour vérifier que "les vibrations (provoquées par les détonations) n'ont pas amplifié les fissures existantes ou n'en ont pas créé de nouvelles", a-t-il ajouté.

"Elles ont 800 ans et sont fragiles", a-t-il souligné, précisant avoir "senti (sa) maison vibrer" à chaque tir d'artillerie.

Les vols de et vers Lalibela, suspendus mercredi, le sont toujours jeudi, selon le site de la compagnie nationale Ethiopian Airlines et une agence de voyage interrogée par l'AFP.

multiples conflits

Selon plusieurs habitants, les Fano ont attaqué Lalibela mercredi vers 08H00 heure locale et pris le contrôle de l'essentiel de la ville après plusieurs heures de combat, repoussant les forces fédérales près de leur base en lisière de la localité.

Carte d'Ethiopie localisant le site de Lalibela AFP

Il n'a pas été possible mercredi et jeudi de vérifier les déclarations des habitants, les autorités fédérales interdisant aux journalistes l'accès à l'Amhara, où l'état d'urgence a été décrété en août.

L'armée fédérale contrôle grandes villes et grands axes de la région, mais la situation y est très volatile. Calme précaire et poussée de violences y alternent, les Fano multipliant les actions dans les zones rurales.

L'Amhara est la deuxième région d'Ethiopie en terme de population, avec environ 25 millions d'habitants, très majoritairement issus du peuple amhara.

Elle est le berceau de la dynastie impériale salomonide qui a unifié l'Ethiopie et a régné jusqu'en 1974 et la communauté amhara a longtemps constitué une importante part de l'élite politique et économique de l'Ethiopie.

Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique (120 millions d'habitants), l'Ethiopie, pays mosaïque de 80 peuples, est déchirée par de multiples conflits simultanés mais sans rapport entre eux.

Ils sont souvent liés à de récents réveils identitaires et à des revendications territoriales, dans un Etat fédéral où les frontières des Etats régionaux sont tracées le long de lignes ethno-linguistiques.