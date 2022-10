Ethiopie: les rebelles du Tigré disent se redéployer hors de la région de l'Amhara

Les autorités rebelles du Tigré ont affirmé avoir retiré leurs troupes des zones qu'elles occupaient dans la région voisine de l'Amhara, au sud, pour faire face à l'offensive conjointe des forces de l'Ethiopie et de l'Erythrée plus au nord.

Après cinq mois de trêve, les combats ont repris fin août entre le gouvernement fédéral éthiopien - épaulé par les forces et des milices de la région Amhara - et les rebelles tigréens.

Le régime d'Asmara, ennemi juré des dirigeants rebelles du Tigré, prête également main forte aux troupes éthiopiennes, comme il l'avait déjà fait lors de la première phase du conflit, déclenché en novembre 2020, durant laquelle les troupes érythréennes ont été accusées de multiples exactions.

"Une modification de l'emplacement et de la direction (de nos forces) a été jugée nécessaire pour faire face aux forces conjointe d'invasion (...) Sur le front Sud, nous avons donc évacué les zones de la région de l'Amhara où nous étions entrées", assure le "commandement central" des forces rebelles du Tigré dans un communiqué publié tard dimanche.

Cette décision a été mise en oeuvre ces trois derniers jours, poursuit-il, assurant que "bien que l'ennemi ait multiplié les tentatives pour contrôler ce front, il n'a pas réussi à changer la donne et n'a fait qu'aggraver sa défaite".

Les zones des combats sont interdites aux journalistes et il n'a pas été possible dans l'immédiat de vérifier de source indépendante les assertions des rebelles tigréens.

Un responsable gouvernemental de la région amhara a indiqué à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que des troupes tigréennes avaient quitté certaines villes de la région et a rapporté quelques combats très localisés.

Selon plusieurs sources concordantes, l'armée éthiopienne et forces alliées - troupes amhara et érythréennes - ont pris le Tigré en tenailles, mais les positions sur le terrain ont peu bougé depuis la reprise des hostilités, en dépit d'intenses combats très meurtriers.

Des troupes érythréennes ont ces dernières semaines franchi à plusieurs endroits la frontière qui court sur environ 500 km entre l'Erythrée et le nord du Tigré.

- Aide interrompue -

Sur le front ouest, des combattants tigréens affrontent aussi des forces conjointes éthiopiennes et érythréennes dans le Tigré occidental, zone du Tigré sous contrôle des forces d'Addis Abeba et de ses alliés depuis fin 2020.

Un déploiement massif de troupes érythréennes a également été signalé récemment dans la région éthiopienne de l'Afar, qui borde l'est du Tigré et partage également une longue frontière avec l'Erythrée.

Selon les services diplomatiques canadiens et britanniques, l'Erythrée, un des pays les plus autoritaires et fermés au monde, a ordonné mi-septembre une mobilisation massive des forces armées.

Le régime érythréen du président Issaias Afeworki, au pouvoir depuis l'indépendance de son pays de l'Ethiopie en 1993, est l'ennemi juré des dirigeants rebelles du Tigré, issus du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), parti qui a dirigé l'Ethiopie entre 1991 et l'arrivée au pouvoir de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed.

De 1998 à 2000, un conflit meurtrier a opposé l'Ethiopie et la jeune Erythrée autour de différends sur le tracé de la frontière avec le Tigré et enraciné une haine tenace entre Asmara et le TPLF.

Le conflit au Tigré a éclaté en novembre 2020, quand M. Abiy a envoyé l'armée fédérale déloger le gouvernement régional du Tigré qui contestait son autorité depuis plusieurs mois et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires dans la région.

Après une victoire-éclair, l'armée fédérale a été repoussée mi-2021 hors de l'essentiel du Tigré par une contre-offensive des rebelles tigréens qui les a vus s'approcher d'Addis Abeba.

Ils s'étaient ensuite repliés vers le Tigré et accusent depuis le gouvernement "d'assiéger" la région, ce que ce dernier dément.

Le bilan de cette guerre meurtrière est inconnu. Mais elle a déplacé plus de deux millions de personnes et plongé des centaines de milliers d'Ethiopiens dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU.

Le Tigré est en outre privé depuis plus d'un an d'électricité, de télécommunications, de services bancaires ou de carburant et l'acheminement de l'aide humanitaire y est totalement interrompue depuis la reprise des combats.