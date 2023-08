Ethiopie: les Tigréennes d'Addis Abeba fêtent à nouveau Ashenda, après deux ans de guerre

Des femmes tigréennes rassemblées à Addis Abeba, le 24 août 2023, pour la fête traditionnelle d'Ashenda, qui célèbre la féminité dans le nord de l'Ethiopie et en Erythrée

"Nous n'avions pas fêté Ashenda depuis longtemps" à cause de la guerre dans la région du Tigré et le retour de la paix "rend cela très spécial", explique Danawit Tesfaye, qui va célébrer à Addis Abeba cette fête traditionnelle des femmes du nord de l’Éthiopie.

C'est aussi l'occasion pour celles qui, comme cette jeune femme de 23 ans, se pressent devant la Salle du Millenium où se tiennent des festivités d'afficher au grand jour, par leurs vêtements et leurs coiffures, leur identité tigréenne, après avoir fait profil bas durant les deux ans de conflit brutal entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales du Tigré.

Outre ce conflit, les presque trois décennies (1991-2017) de domination politique autoritaire de la minorité tigréenne (5% de la population) sur le pouvoir fédéral éthiopien, ont suscité le ressentiment de certaines des 80 ethnies d’Éthiopie.

Dans la rue, un petit groupe danse en brandissant fièrement un drapeau tigréen, rouge et jaune, frappé d'une étoile. Une scène inimaginable il y a peu encore dans la capitale, où les Tigréens étaient, durant le conflit et comme ailleurs en Ethiopie, la cible de vagues d'arrestations sur des bases ethniques.

Des femmes dansent à Addis Abeba, le 24 août 2023, sous un drapeau de la région éthiopienne du Tigré, à l'occasion de la fête traditionnelle d'Ashenda qui célèbre la féminité dans le nord de l'Ethiopie et en Erythrée AFP

Originaire du Tigré, Ashenda est aussi célébrée dans la région voisine de l'Amhara et en Erythrée, ancienne province éthiopienne, frontalière du Tigré.

Initialement fête religieuse marquant la fin de Filseta, jeûne de 15 jours s'étalant de part et d'autre de l'Assomption, Ashenda s'est muée en célébrations transcendant les religions et symbolisant l'indépendance des femmes et des filles.

L'année avant que n'éclate le conflit qui a déchiré le nord de l’Éthiopie entre novembre 2020 et novembre 2022, et marqué par de terribles exactions dont de nombreux viols, le Covid-19 avait déjà limité les célébrations.

"Rien de tel que la paix"

"Nous n'avons pas célébré" Ashenda "ces trois dernières années parce les nôtres au Tigré étaient (...) en guerre", explique Selam Haile, 15 ans, près de la scène du Millenium où vont se succéder les artistes tigréens.

"C'était terrible pour nous, parce que (Ashenda) c'est un jour de liberté", poursuit-elle, cela "signifie la liberté pour les filles, les adolescentes vierges et les adultes".

"Célébrer Ashenda après ces trois ans est très important pour nous (...) les filles sont libres durant Ashenda, elle s'habillent, embellissent leurs mains (au henné, ndlr), font tellement de choses".

Des femmes tigréennes font la queue devant une salle de concert d'Addis Abeba, le 24 août 2023, à l'occasion de la fête traditionnelle d'Ashenda qui célèbre la féminité dans le nord de l'Ethiopie et en Erythrée AFP

Aux abords et dans la salle, adolescentes, jeunes femmes et fillettes accompagnées de leurs mères dansent, vêtues d'"habesha kemis" - robes traditionnelles d'épais coton blanc rehaussées de broderies colorées - ou de robes de couleurs.

Toutes arborent des coiffures traditionnelles très travaillées: "albaso" (épaisses nattes) ou fines tresses attachées au crâne, toutes prolongées en boucles volumineuses remuant aux rythmes des mouvements de tête et d'épaule qui cadencent les danses du nord éthiopien.

Leurs fronts sont ornés de fins bijoux dorés ou d'un bandeau de perles colorées.

Concession à la modernité, toutes ou presque, quel que soit leur âge, se filment à bout de bras avec leur téléphone portable.

Dans la salle, les quelques hommes présents n'ont, eux, pas fait d'effort vestimentaire.

Une femme agite un drapeau de la région éthiopienne du Tigré, le 24 août 2023 à Addis Abeba, à l'occasion des festivités traditionnelles d'Ashenda qui célèbre la féminité dans le nord de l'Ethiopie et en Erythrée AFP

"En ce jour, nous revêtons des robes spéciales et nous décorons nos cheveux de façon traditionnelle, et ainsi nous gardons nos traditions en vie", explique, les yeux pétillants, Dina Mohamed, 17 ans, venue avec Selam Haile et d'autres amies.

"Je suis très heureuse, parce qu'on (...) montre notre culture d'une bien meilleure façon" que la guerre, se réjouit-elle dans un grand sourire: "Aujourd'hui tout le monde est heureux".

C'est notamment le cas de Rebeka Seyum, 38 ans: "Je ne sais pas comment exprimer mon bonheur (...) il n'y a rien de tel que la paix".