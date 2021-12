Éthiopie : quelle évolution pour le conflit après le repli des rebelles ?

Si les forces fédérales considèrent le repli des Tigréens comme une preuve de leurs déconvenues militaires, un cessez-le-feu reste toutefois hypothétique.

Voici un résumé de la situation actuelle et des défis qui vont maintenant se poser.

Pourquoi les rebelles se sont-ils retirés ?

Officiellement, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) s'est retiré des régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, où il avait progressé ces derniers mois, afin d'"ouvrir la porte" à l'aide humanitaire et à une cessation des hostilités.

Jusqu'ici, le TPLF qualifiait d'"absolument pas envisageable" un retrait de ces régions, réclamé par le gouvernement comme préalable à des négociations pour mettre fin au conflit démarré en novembre 2020.

"Aucune armée ne se replie par sa propre volonté. Les forces tigréennes ont été contraintes de le faire et le gouvernement fédéral et ses alliés le savent", analyse Awet Weldemichael, spécialiste de la Corne de l'Afrique à l'université canadienne de Queen's.

Comment expliquer les succès militaires du gouvernement ?

La bataille des airs a toujours été à l'avantage de l'armée fédérale, même lorsque le TPLF semblait prendre la main sur le conflit et affirmait se trouver à environ 200 km de la capitale Addis Abeba.

Contrairement aux rebelles, l'armée dispose d'avions de combats et de drones armés, qui ont bombardé le Tigré ces derniers mois. L'Ethiopie a notamment signé en août un accord de coopération militaire avec la Turquie.

Selon Awet Weldemichael, "le large déploiement de drones tueurs par Addis Abeba a été crucial pour handicaper les opérations mécanisées et la mobilité des véhicules tigréens".

Le spécialiste ajoute que les troupes érythréennes, qui se battent aux côtés de l'armée depuis le début du conflit, pourraient aussi avoir joué un rôle clé dans la contre-offensive en aidant à "repousser physiquement" les rebelles.

La guerre se termine-t-elle ?

Pas vraiment. Le gouvernement a annoncé que ses troupes n'avanceraient pas à l'intérieur du Tigré mais a aussi ajouté que cette position pourrait changer si la "souveraineté territoriale" du pays était menacée. Aucun cessez-le-feu n'a par ailleurs été déclaré.

Si elle se confirme, cette trêve dans les combats pourrait calmer la situation mais les observateurs restent prudents avant d'envisager une fin prochaine du conflit.

Des soldats éthiopiens détenus par les forces insurgés. AP

Quels sont les potentiels défis à venir ?

Au sein d'une coalition qu'il dominait, le TPLF a régné pendant près de 30 ans d'une main de fer sur l'Ethiopie, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Abiy Ahmed en 2018. Il avait également mené la guerre sanglante face à l'Erythrée entre 1998 et 2000.

Le conflit actuellement en cours a exacerbé les rivalités ethniques. La tension entre les Tigréens et les Amhara - deuxième plus grand groupe du pays et allié des troupes fédérales - est particulièrement vive.

Pour William Davison, analyste à l'International Crisis Group : "Les Amhara sont très réticents à voir une réhabilitation du TPLF." "Le Tigré occidental, une zone revendiquée par les Tigréens et les Amhara mais occupée par ces derniers depuis le début de la guerre, devrait représenter un des principaux points d'achoppement en cas de négociations", ajoute-t-il.

Le TPLF a d'ores et déjà demandé au Conseil de sécurité de l'ONU le retrait des forces amhara et des troupes érythréennes du Tigré occidental. "L'Erythrée et les Amhara voient tous le TPLF comme une menace existentielle", poursuit William Davison.

C'est un moment opportun pour exercer une pression diplomatique. William Davison, analyste à l'International Crisis Group

Que peut faire la communauté internationale ?

Malgré les embuches, une pause dans les combats peut constituer une opportunité de dialogue, face à une guerre qui a tué des milliers de personnes et créé une profonde crise humanitaire.

"C'est un moment opportun pour exercer une pression diplomatique", analyse William Davison avant d'ajouter, "il faudrait des efforts diplomatiques concertés pour encourager (les belligérants) à conclure un accord de cessation des hostilités et à ouvrir des négociations".

Par ailleurs, selon le spécialiste de la Corne de l'Afrique à l'université canadienne de Queen's :"les efforts internationaux de médiation ont de grandes chances d'échouer s'ils n'impliquent pas l'Erythrée et son leader Issaias Afeworki. Etant donné le rôle d'Issaias dans ce conflit et son influence sur (M. Abiy), le refus de la communauté internationale d'impliquer de manière soutenable et constructive l'Erythrée reste un talon d'Achille majeur" des efforts diplomatiques.