Ethiopie: sept morts dans des inondations après des pluies torrentielles à Addis Abeba

Sept personnes ont péri dans des crues-éclair qui ont touché la capitale éthiopienne Addis Abeba après des pluies torrentielles, ont annoncé mercredi des responsables.

Un photographe de l'AFP a vu des pompiers progressant à pied dans des eaux brunâtres pour inspecter les habitations inondées et sortir à un moment deux cadavres de la boue, sur des brancards.

Citée par la radio-télévision Fana BC, affiliée au pouvoir, la Commission de prévention et de secours aux incendies et situations d'urgence d'Addis Abeba a indiqué que sept personnes étaient mortes et plusieurs autres avaient été hospitalisées.

Des trombes d'eau se sont abattues mardi sur plusieurs quartiers d'Addis Abeba, submergeant maisons et véhicules.

Après avoir visité les zones touchées, le maire de la ville, Adanech Abiebie, a fait état sur Twitter de dégâts "considérables", sans autres détails.

"J'appelle les habitants à prendre les précautions nécessaires dans la zone car de fortes pluies sont attendues dans les jours à venir et nous allons intensifier nos efforts pour améliorer la protection", a ajouté M. Adanech.